紅磚、木板封冷氣孔超危險　職人警告秒變吸水海綿、壁癌失控

▲紅磚、木板封窗型冷氣孔全錯？職人警告「最吸水海綿」，網友：我改成貓景觀房 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

你家也有窗型冷氣孔嗎？ 過去窗型冷氣盛行，建商幾乎都會在外牆預留方形冷氣窗口，但隨著分離式冷氣全面普及，這些孔洞成了老屋裝修中最常被「隨手封起來」的地方。走在街上抬頭一看，用紅磚砌住、或以木板簡易封蓋的外牆隨處可見。然而臉書粉專「水泥工」提醒，裸露在外的紅磚與木板都是高度吸水材質，長期暴露在風雨下，反而讓冷氣孔成為外牆最容易吸水的結構，最終演變成室內壁癌、滲水問題的主要源頭。

台灣許多老公寓在 1990 年代至 2000 年代初期興建時，為配合當時主流的窗型冷氣，幾乎都在外牆預留方形冷氣口。隨著分離式冷氣成為現代家庭標配，不少住戶拆除舊冷氣後「隨手封口」，在街道上常能看到以紅磚砌成的封堵、或以木板簡易遮蓋的外牆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 專家提醒，即便用紅磚或水泥封起窗型冷氣孔，但沒有施作防水，雨水、濕氣還是會沿著毛細孔、孔洞滲入家中。（圖／記者王威智攝）

但臉書粉專「水泥工」近日提醒，這些看似方便的封堵方式，其實暗藏嚴重風險。裸露在外的紅磚與木板都是高度吸水材質，一旦直接面向戶外，等於讓外牆多了塊會吸水的「海綿」。雨水、濕氣沿著孔洞滲入，舊窗型孔附近的室內位置就會成為最容易壁癌、起泡、滲水的地方。

泥作職人阿鴻指出，許多老屋多年反覆漏水，真正的源頭往往不是牆面龜裂，而是當年為了省時、省錢而「亂封」的冷氣窗口。他呼籲住戶，老屋翻修時應將冷氣孔視為「一個完整的窗戶」來處理，重新做窗框、確實灌漿、做好排水坡度並以矽利康封邊，才是長久有效又能真正阻隔水氣的做法。

▲不少人封了木板還另外加裝雨遮，但木板長久下來還是會吸水氣，雖不會直接被雨水浸潤，但長久下來濕氣還是會造成屋內壁癌 。（圖／記者王威智攝）

也有不少粉絲在貼文底下分享自己的巧思，將老屋冷氣孔化身成生活小亮點。有住戶把冷氣孔改造成「貓咪景觀房」，讓毛孩能坐在窗邊晒太陽、看風景；有人選擇 DIY 做成小壁櫃，增加收納空間；也有民眾以鋁板封住並打上矽利康、或直接加做外推窗，甚至安裝一小扇鋁窗，不僅止水更能引入採光。也有人笑說，雖然現在仍看得到 DC 變頻窗型機，但整體耗電量還是比不上分離式變頻冷氣，這些舊冷氣孔才會讓人更想「好好處理」。