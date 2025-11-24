租補新制「頂加」無法領！　專家揭3大衝擊

▲頂樓加蓋違建示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

國土署近日公布2026年租金補貼新制，明確規定只有合法住宅才能申請補貼，違建及頂樓加蓋等非法建築將被排除在外。新規雖給舊戶一年緩衝期，但房地產專家李同榮表示，此政策可能引發市場紊亂，同時新政策會對市場的三個衝擊，直言弱勢族群會首當其衝。

這次新制的最大改變在於取消過去可納入違建的補貼政策。李同榮在臉書發文指出，早在2018年《租賃住宅市場發展及管理條例》通過時，政府就曾允許違建申請租金補貼，如今卻突然改變方向。他質疑政策反覆不定，可能影響租賃市場穩定。他也批評政府長期以來過於依賴補貼，忽略建立更全面的租賃制度。

李同榮進一步分析，新制對經濟弱勢族群的影響首當其衝，因為這些租客多選擇租住違建或頂樓加蓋來減輕租金負擔。當新規全面落實後，他們可能面臨補貼中斷，甚至無法繼續居住的窘境。此外，部分房東因房屋不符合補貼要求可能退出租賃市場，進一步縮減中低價位租屋供應。這些變化可能使租客要求房東提供房屋合法性文件的權利受限。

李同榮呼籲政府正視租賃市場的三大問題：資訊不透明、黑市租賃猖獗及市場壟斷問題。他建議從五個方向改善政策，包括提升租賃資訊公開度、推動租賃公證、租稅減免、弱勢租屋供給增加等。他強調，租賃政策不能僅靠補貼，應有更完善的制度來保障租屋族權益。