民生社區都更卡關多年！北市提放寬限制　都委會要求再修

台北市民生社區因受多項管制限制，舊公寓推動都更多年受阻。市府近日調整相關建築管理規範，並送交都市計畫委員會審議。多數委員肯定方向，但認為容積率與街廓變化等細節仍須再研究，因此要求都發局修改後重新提案。

北市都發局此次提出的內容，包含把「民生東路新社區特定專用區建築管制要點」調整為正式建築管理規定，同時劃設更新區域及擬具更新計畫。報告指出，民生社區是國內首個以美式街廓規劃的示範社區，以寧靜生活品質著稱，並採嚴格的住商分離制度。該特定專用區涵蓋敦化北路、民權東路、塔悠路與延壽街一帶，面積約127.8公頃，多為連棟式建築。

都發局說明，民生社區住戶若想推動都更，需同時面對機場航高規範與建物老化等多重門檻，加上舊公寓逐年增加，雖然居民普遍支持改建，卻常因連棟建物只要少數住戶反對便難以整合。另外，近十年間民生公園周邊已有不少商店與辦公空間進駐，使用型態和過去相比已有明顯變化。

依修正內容，連棟建物如要拆除，申請人須委託建築師提出簽證拆除計畫，確保剩餘結構安全無虞、耐震能力不受影響。民眾意見中，多數仍擔心放寬建物使用項目與鬆綁連棟建物規範，恐影響原有居住環境。因此，都發局調整重建最低土地規模為1000平方公尺，並允許前後排基地合併，以降低整合難度。

都委會委員普遍認為市府修正方向可行，但提醒若未妥善處理更新後的容積率計算、人行空間、綠地比例等，可能破壞民生社區原有的人行道連續性與綠蔭特色。有委員指出，若都更案普遍設置地下停車場，出入口恐阻斷步道；建蔽率提高後，綠地勢必減少，加上小面積基地若單獨推動更新，也會影響整體景觀。

都委會主委、北市副市長李四川裁示，都發局應將委員意見整合後，再度送審。他會後受訪時表示，民生社區不少建物年久失修，甚至出現鋼筋外露情形，加上地震頻繁，確實需要盤點更新需求。然而連棟建物只要有少數住戶不同意，就容易造成停滯，因此必須找到讓多方接受的平衡方案。

李四川強調，未來方向是在不破壞美式街廓風貌的前提下，讓民生社區能安全且有序地推進重建，盡可能兼顧居民期待與都市景觀。