台灣矽谷＋新手爸媽雙引擎　新竹「三民學區宅」成雙高家庭首選

▲鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新竹市持續吸引高薪科技人才與其家庭遷入，更因年輕人口比例高、生育率佳，讓其「學區宅」與「科技族置產」需求大幅攀升。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／新竹報導

新竹市總面積約為104.1526平方公里，這小小的區域造就「台灣矽谷」的威名，科技重鎮下新竹市持續吸引高薪科技人才與其家庭遷入，更因年輕人口比例高、生育率佳，讓其「學區宅」與「科技族置產」需求大幅攀升。

根據新竹市人口資料顯示，目前截至10月設籍新竹市人口來到45萬5240人，相較2022年底45萬2473人，就增加2767人，等於短短3年不到的時間，每月設籍人數以81.4人增加。

再從就業人口數據面觀察，2022年下半年新竹市就業人口僅20.9萬人，到了2025上半年，已經衝破22萬人，就業人口3年增加1.1萬人，以月來換算，每月新增在竹市工作者來到305.5人。

▲鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲三民學區是新竹有名的總量管制學區，加上周邊擁有巨城生活圈的優勢，不少園區客或鄰近醫院的醫護工作者會提前買屋，搶先入籍。（圖／業者提供）

上述數據皆與產業供給成為正相關，而長年面臨生育率全球墊底的台灣，整體生育率仍在去年跌至0.89人，唯一的例外就是台灣矽谷，包含台積電、聯發科、聯電等600多家企業，大量年輕、高學歷、高收入的工程師與專業人士成家立業，使得當地生育率穩定維持在「接近1」的水平，最直觀的狀況，就是當地學校招生爆滿、產後護理之家一床難求。

即便面臨房市下修壓力，但新竹市卻因人口強勁剛需支撐，房市部分不論是自住購置還是租賃需求，與生育率一樣領先台灣各地，在教育、親子住宅市場提供強勁支撐下，配合科技產業帶動的高收入就業人口及居住需求增加，從託育、校舍、學區宅一路拉昇，形成從基礎教育到居住需求的「剛性需求鏈」。

其中，新竹市「孟母」必遷徙的三民學區，更是因新案供給稀少，成為家長必爭之地，三民學區也是新竹有名的總量管制學區，因此要就讀前必須設籍超過一定年限，加上周邊擁有巨城生活圈的優勢，不少園區客或鄰近醫院的醫護工作者，注重小孩的學區選擇，會提前買屋，搶先入籍。

▲鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「鴻柏鴻序」基地位於新竹市東區，竹科X創新園區、巨城商圈、北新竹車站、三民明星學區等一應俱全。（圖／業者提供）

超會生加上超高就業率以及高薪資的支撐性也展現在房市表現，新竹在地建商鴻柏建設最新預售案「鴻柏鴻序」基地位置就位於中華路一段，車程4分鐘內可達三民國小、三民國中，也成為「剛性需求鏈」中注目新案指標。

「鴻柏鴻序」基地位於新竹市東區，竹科X創新園區、巨城商圈、北新竹車站、三民明星學區等，包含新竹女中等名校一應俱全，緊鄰68快速道路及國道一號，更具有串聯北上南下優勢。 全案規劃3房35～40坪好住格局，搭配事務所格局，整體開價落在58~72萬元。

在地房仲透露：「目前學區宅已經不僅是重視教育的家庭選擇，現在更成為科技就業族群的置產標的，當供給量萎縮，但就業人口、生育率穩定時，也會帶動租金上漲，這也是竹市的物件，即便面臨房市景氣變動時，仍具備保值甚至增值空間。」

▲鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「鴻柏鴻序」三民明星學區等一應俱全三民明星學區等，包含新竹女中等名校一應俱全。（圖／業者提供）

另，「鴻柏鴻序」業務部副理余承哲透露：「此次新作致敬竹科X創新園區，特申請銀級的綠建築及智慧建築，也是在公司閱讀土地的特性後，賦予新案獨特的禮物。HOMPRO一向以用心規劃、精準執行，讓每個建案都是最公司自豪的作品。」

據了解，鴻柏建設通常都是區域指標個案，買方相當穩固，不論是在首購群或是換屋群中口碑人氣都相當高，尤其從施工到入住，鴻柏建設堅持「八項安心保證」，涵蓋施工說明、客製家居、透明施工、公正驗屋、生產履歷，並延伸至入住後的社區維運、房屋健檢與快速維修，替住戶掌握每個細節，更是以不怕檢驗的心態，坦誠相待。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鴻柏建設通常都是區域指標個案，買方相當穩固，不論是在首購群或是換屋群中口碑人氣都相當高。（圖／業者提供）

從大環境分析來看，科技產業繼續在新竹市擴大，交通與都市計畫配套逐步落實，確實將進入房價「緩步上漲」階段，業者提醒，現在自住客選屋時應聚焦「科技園區近距離＋交通樞紐＋明星學區」三大條件，以降低選區風險，對於換屋或長線投資者而言，現在的布局若選對區段，將有機會搭上這一波城市成長的列車。

