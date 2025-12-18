鋪滿巧拼降噪音！樓下住戶「仍抗議小孩太吵」　她嘆：只能搬家嗎

▲樓下住戶常抗議太吵。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人租屋最怕遇到「對聲音超敏感的鄰居」，稍微走動、講話，都可能被抗議。近日就有一名女網友抱怨，自己租到的舊大樓隔音差，加上樓下住戶對聲音非常敏感，導致她跟家人常常被抗議，現在她也懷疑前租客是不是就因為樓下住戶才搬走的。

女網友在Dcard上，以「覺得對聲音敏感，真的不要住大樓」為標題發文表示，她有個不到3歲的孩子，目前住在舊公寓大樓內，因為租屋處隔音不好，所以即便她已經很努力降低聲音，且走廊、房間全部鋪滿巧拼，但樓下住戶還是覺得吵。

原PO無奈透露，小孩正是活潑的年紀，常常會自己開門跑去客廳或廚房，但只要一跑動，樓下住戶就會立刻抗議，甚至曾說自己晚上7點多在客廳看電視會被吵到。她表示，之前已經花了不少錢買巧拼，實在不想再花錢了，她現在甚至懷疑前租客是不是因為樓下住戶才搬走的，她現在該怎麼做？難道也只能搬家嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不要理他就好了，我家樓下也一個」、「幾千萬新大樓也差不多」、「懂你的無力感，我室友也嫌我開門很吵，我已經小力放慢開了，但那個門就會自動彈一下會有聲音，已經努力了還要被他嘆氣」。還有網友建議，「可以鋪地毯，國外大樓都是利用室內鋪地毯降噪，就像你去住飯店那樣，可以考慮波隆地毯或短毛地毯」。