內政部擬修法　租期拉長3年、惡房客可提前搬走

▲內政部打算修法，把租期至少拉到3年，房東不能亂漲價，若遇惡房客可提前終止租約。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

內政部正研議《租賃條例》修法，草案方向包含保障至少三年租期與為續約租金設定漲幅上限，並新增俗稱「租霸下車」的不良承租人排除條款。學者普遍認為修法方向正面，但在實務上落地仍有不小挑戰。內政部次長董建宏20日表示，將持續與相關部會協調，盼能在本會期把草案送進立法院。

內政部部務會報早在9月18日就已通過部分條文修正初稿，內容提到若房東違反規範，將面臨3萬至30萬元罰鍰；而針對有惡意行為的租客，例如造成鄰里困擾或涉及非法活動，房東可提前終止契約，不受三年保障期限制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關議題20日在立法院內政委員會公聽會上再度被端上檯面，內政部長劉世芳、次長董建宏、國土管理署長吳欣修與多位學者受邀到場說明。

董建宏指出，內政部已透過租金補貼資料進行分析，自去年8月起陸續公布三次各行政區實際租金統計，未來每年還會定期公布兩次，以持續提高租屋市場資訊透明度。

他說，目前租屋市場多為1年短約，容易出現續租時大幅調漲租金的問題，因此修法方向才會鎖定「保障三年租期」並設置「續約租金調整上限」。

政治大學地政系助理教授江穎慧指出，定期公布租金中位數有助改善資訊不透明的情況，但現行方式仍不夠細緻，例如有就學、就業需求的地區本就是租屋熱點，單純用中位數統計，常讓民眾覺得與實際情況落差頗大。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡則認為，拉長租期的構想方向正確，但操作層面難度較高，續約漲幅限制更是具挑戰性。他建議，若租客遵守定型化契約規範，可給予一次優先續租保障；針對惡意租客，則支持納入「租霸下車」制度。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱提醒，外界多把焦點放在內政部，但台灣租屋市場長期地下化的主因其實與財政制度更有關。他呼籲財政部提出稅制改革、提供誘因，吸引房東主動納管，「財政部不能再沉默」。

財政部賦稅署專門委員吳秀琳回應，目前已有多項租稅優惠協助健全市場，包括提高租金列舉扣除額，且房地合一2.0上路後，只要房東誠實申報，未來出租時可享較低房屋稅率。

董建宏表示，會將專家意見納入後續修法討論，並努力在這會期提出法案，送交立法院審查。