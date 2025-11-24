開幕2年多！淡水「誠品生活時光」要熄燈了　最後營業日曝光

▲誠品生活時光淡水英專店在2023年開幕，近期公告最後營業日在2025年12月31日。（圖／誠品書店臉書）

記者許凱彰／新北報導

開在新北市淡水區英專路夜市內的「誠品生活時光」淡水英專店，開幕至今2年多驚傳熄燈的消息，誠品也在官網上公告證實12/31是最後營業日，同時也祭出全店書籍79折起、非書籍85折起以及滿千送百的感恩回饋活動，熄燈消息一出，引發不少網友討論。

誠品官網發布誠品生活時光淡水英專店的結束營業公告說到，疫情期間推出的實驗店型「誠品生活時光淡水英專店」

最後營業日為 12.31 Wed.感謝每一頁的相伴，共譜這段美好旅程！

誠品生活時光在近期先是在2025年5月關了內湖瑞光店，相隔一個月另一間萬華萬大店也在6月吹熄燈號。

▼誠品生活時光淡水英專店將在12/31熄燈。（圖／誠品官網）

誠品生活時光內湖瑞光店是誠品首間社區店型店舖，因應當時疫情狀況，許多民眾以住家附近採買消費為主，當時希望引導消費者接觸線上百萬種產品與書庫，且深入過往誠品無法開店的地方，之後也陸續拓展至林口、板橋、土城、台中北屯等，其中許多店型都是限定店舖。隨疫情過去、消費者在日常採買更依賴網購的情況下，客群不大、客單不高的社區型店舖面臨經營考驗。

在地淡水人針對誠品生活時光的熄燈消息紛紛說到，「蛤！好可惜，孩子很喜歡來這裡買書」、「真快啊！挺可惜，這間逛起來還蠻舒服的」、「很喜歡在那邊買書的說，每個月必逛。現在看書的人越來越少了」、「網路書店有折扣，他是原價賣，當然收攤」、「根本不適合開在那，而且沒特色，進去走一圈就出來」。

也有網友指出，「書店開在這裡一定會倒的啊，你去逛夜市會想走進書店嗎」、「重換地點，跟改變餐點，應該會很不錯」。