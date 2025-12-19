試算「租房到退休」完勝先買房！　34歲男：資產破4千萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

買房真的比較划算嗎？一名34歲網友在屏東鄉下租套房，目前年薪80萬、有300萬在股市裡，打算不婚不生、獨自快樂一生他，最近進行簡單的長期財務試算，發現若持續租房到退休，將累積4468萬元的資產，忍不住驚呼「兩者比較下來，買房不見得划算？」

網友在「買房知識家」提到，他一年基本生活費約25萬元，娛樂旅行10萬元，如果持續租房，年租金約10萬元。扣除這些固定開支後，他每月仍有約3萬可投入股市，再加上現有的300萬本金，假設年化報酬率8%，推算30年後退休時，帳上資產可達4468萬元，不過沒有屬於自己房子。

而另一方案則是假設他決定買房。首先，把股市300萬全部賣出，拿200萬當頭期款、100萬做裝潢，再貸款600萬（30年、利率2.5%），每月本息2萬3707元，一年房貸支出28萬多。扣除各項生活成本後，他每月能投資的金額只剩1萬元，從零開始累積。按照 8%報酬率計算，30年後帳上資產約1489萬，加上一間已還清貸款、預估漲至約1965萬的房子。

他直言，兩者相比之下，租房＋投資的結果竟然比買房多出千萬元以上，「而且若買房在工作地點附近，退休後我並不想繼續居住，想搬去東部，勢必得脫手房產，屆時在鄉下的房子能不能賣得掉還是個問題，比如人口往都市集中，偏鄉房子沒人要之類的。」

對此，網友們紛紛回應，「年化8%算非常高，你要確定喔」、「租，老了拿錢住高級養老院」、「你把事實講出來了，一堆被套的很生氣在留言XDD，買房子在鄉下，之後真的很難賣出去，因為現在就很多賣不出去了」、「屏東就真的不建議買了，反正你固定有存錢跟投資股市」。