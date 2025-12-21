家人贊助1000萬當頭期款「但開出1條件」　一票挺不買：拿人手短

▲媽媽要原PO買透天厝。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果家人願意幫忙負擔頭期款，看到喜歡的房子，會不會直接買下去？近日有網友發文表示，男友家人願意資助1000萬元頭期款，但唯一的條件是必須買透天厝，不過，男友仍舊不敢買房，擔心經濟壓力會太大，因此母子倆便吵起來了，不知道大家怎麼看？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「家人幫忙1000萬還是不敢買房」為標題發文，提到男友家人願意幫忙付1000萬元的頭期款，但唯一的條件就是要買透天厝。他們目前看上1900萬元、屋齡26年的透天厝，且沒有被過度裝潢，屋況也不錯。然而，男友卻仍不敢買房。

原PO說，男友的薪水落在6萬至8萬元，平均年薪85萬元，他擔心買房之後，要裝潢、買家電、做基礎工程，比起買新大樓，怕買透天厝的話，經濟壓力會太大。但是男友媽媽卻覺得買透天厝才踏實，因此母子倆便吵了起來，後來媽媽更把錢拿去資助哥哥買該透天厝。對此，原PO就想知道大家的看法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「用一千萬買自由不好嗎？況且這一千萬還不是自己出的」、「買了被情勒一輩子，靠自己耳根清靜」、「很好啊，靠自己最實在，，沒拿就不必被情勒」、「拿人手短，靠自己吧」、「真的壓力大啊，而且會被綁住一輩子，而且拿人手短萬一，他爸媽很恐怖怎麼辦」。不過也有不少網友直呼，這件事是男友與家人的事情，跟原PO無關，最好不要插手。