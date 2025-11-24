「全台最複雜都更案」均價估站百萬　買方5成來自台北市





▲被稱為全台最複雜都更案的「永和大陳社區」，其中單元6於今（24日）舉行動工典禮。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

被稱為全台最複雜都更案的「永和大陳社區」，睽違8年再現新案，單元6的「漢皇River Sky」今（24日）舉行動土典禮，開價也曝光，每坪98~118萬元。建商透露，房市不景氣時，開發成熟區不用擔心，該案銷售反應樂觀，北市客戶比例達5成。

被稱為全台最複雜都更案的「永和大陳社區」，全區面積超過8公頃，共分成7個單元，其中單元單元2最先完成，並在約8年前推案，現在已是屋齡約5年的社區「勝開大地」，目前中古轉手價最高達9字頭。

睽違8年，「永和大陳社區」再度推出新案，也就是單元6的「漢皇River Sky」，該案於今（24日）舉行動土典禮，建案銷售則在上週五開案，代銷透露，目前仍在消化VIP客戶預約。

「漢皇River Sky」基地面積3403坪，將興建3棟地上35~36層建物，預計2030年完工，全案共計1282戶、規劃2~4房。開價也首度曝光，每坪98~118萬元。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示：「大陳單元6（漢皇River Sky）都更前產權複雜，除了有不少違章，有些地主有產權、有些沒產權，光有產權的地主就多達157位，公司歷經1年半~2年整合完成，全案分回總銷約210億元，未來還有單元7，合計兩單元分回總銷約500億元。」

至於「漢皇River Sky」市場反應如何，孫鼎翔表示：「雖然當前房市不景氣，但剛需仍在，尤其是在永和這種開發成熟區更是不用擔心，該案在價格上做出讓利，又搭配一些早鳥方案，前期的銷售反應樂觀，觀察北士客占比來到5成，主要來自中正、大安、信義區。」

孫鼎翔表示：「雖然永和房價來到百萬水準，但比起一橋之隔的北市還是便宜許多，而對北市客戶而言，未來大陳社區7個單元都將都更，就像是一個新的重劃區一樣，客戶接受度高，甚至高於頂溪、永安市場等區域。」





▲漢皇集團董事長孫正乾（左）、副董事長孫鼎翔。（圖／記者項瀚攝）

新北都更處表示，大陳地區其他單元更新亦同步推進，單元3（皇翔）施工中、單元7（漢皇）已於今年10月大會通過後預計明年動工、單元5（茂德）審議中，單元1（ 遠雄）與單元4（皇翔）也進入公開展覽階段。

新北都更處表示，未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。

