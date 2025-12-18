14.86公頃土地翻身！板橋「垃圾處理廠」轉型　預計蓋580戶社宅

▲板橋垃圾處理廠用地專案變更位置示意圖 。（圖／新北市政府提供）
記者陳致平／新北報導
板橋垃圾處理廠用地橫跨本市板橋區與中和區，與台北市僅一橋之隔，東側鄰環河快速道路、新店溪及其河濱公園與自行車道等藍綠帶資源，考量垃圾處理廠用地已無使用需求，私有公保地問題待解決，且配合行政院板新地區供水改善計畫配水池設置需求，新北市府決定透過都市計畫專案檢討變更，改善區域環境，實質開闢公共設施，兼顧民眾權益及地區發展需求。
新北市政府城鄉局表示，「板橋垃圾處理廠用地轉型變更」檢討將以市地重劃方式辦理開發，計畫面積達14.86公頃，市府可實質取得開闢約6.59公頃公共設施用地，包含3.37公頃公園用地、1.12公頃停車場用地、1.37公頃道路用地及0.73公頃社會福利設施用地等公共設施，預計可興建580戶社會住宅，提升地區居住環境品質。
城鄉局說明，區域計畫範圍現況土地低度使用、鐵皮林立，地區整體環境品質低落，與周邊陸續發展的開發區形成強烈對比，透過本次計畫區檢討，重新賦予住宅生活機能，劃設大面積公園綠地，建構都市綠色空間提供休閒、遊憩使用並完成地下配水池設置穩定大板新地區供水需求。另外，配合中央政策劃設社會福利設施用地，並藉由區內主要道路及社區道路串連及停車場等公共設施，建全整體都市發展並改善地方環境。
