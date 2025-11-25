ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

金巴黎舞廳驚傳將歇業！　新冠疫情「護國小姐」狀況曝

▲▼金芭黎舞廳復業。（圖／記者許宥孺攝）

▲金芭黎舞廳傳出明年一月歇業。（圖／記者許宥孺攝）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄歷史眼淚多一處！臉書粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」發文透露，高雄苓雅區知名「金巴黎大舞廳」傳出即將歇業，因為地主不再續租。這消息也讓不少人想起全台首起新冠疫情就是這裡爆發，而揭發的「護國小姐」現狀也引起網友關心。

在地經營超過15年、位在高雄苓雅區的金巴黎大舞廳，傳出因地主不再續租，所以將營業到明年一月就歇業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息經臉書粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」分享曝光後，引來不少當地人留言說「從金蒂舞廳到金巴黎舞廳，曾經一起渡過新冠肺炎撐過去，不知道養活了多少單親破碎家庭，也養活了下一代的主人翁、早就了不少人第二春成立新的家庭」、「是護國舞小姐那間嗎？」

▲高雄市副市長葉匡時帶隊臨檢舞廳，舞小姐很開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲金巴黎舞廳疫情當時狀況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這位網友口中的護國小姐，可以追溯到新冠疫情時間，金巴黎舞廳的一名舞小姐，疫情期間因她主動通報一名隱瞞新冠肺炎旅遊史的台商消費紀錄，成功封堵防疫漏洞而被網友稱為「護國舞小姐」。

不過當時也因舞小姐的舉報行動，讓舞廳短暫歇業，這名小姐也因此遭到同業冷落與封殺，被認為是勇敢卻有苦衷的防疫英雄，甚至被指在舉報後失業、未再回舞廳工作。不過，後來有媒體找到她本人，護國小姐表示，雖然生活一度受影響，但非常感激社會上的支持與鼓勵，有不少善心人士主動協助，後來也找到其他工作管道，努力重新開始。

關鍵字：金巴黎舞廳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在地：地價上看20億

高雄老字號「金芭黎舞廳」，營業30多年，2009年曾耗資數千萬元改裝，至今仍是高雄極具代表性的娛樂地標，沒想到因土地租約到期，預計明年1月16日正式歇業，據查，地主為陳姓自然人，屋主為壽山保齡球館，專家預估，該地位於三多商圈，地價也有20億元的價值。

34分鐘前

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

買房是不少人努力追求的夢想，不過財政部高雄國稅局近期查出，有年輕人買房後因為失業或收入不足，無力負擔貸款，最後由父母出手幫忙還房貸，卻因此被課贈與稅！

1小時前

付8萬租金只住4天！她曝女房東「超瘋惡行」崩潰：還繼續出租

租屋族最怕的莫過於遇到惡房東！就有女網友表示，自己在台北短租一處套房，原以為是舒適的新裝潢物件，沒想到只住四天便像掉進惡夢。女房東從她入住前就瘋狂傳訊、要求拍照與回報動向；入住後甚至掌握她的進出時間，還大罵「不檢點」。她嚇得連夜退租、住飯店近三週，解約時遭對方施壓，最後連老家都收到限時恐嚇信。如今該物件仍上架，讓她心有餘悸，提醒租屋族務必小心。

2小時前

新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個省？設計師一語點破真相

買新成屋直接裝潢，還是購入中古屋再重新翻修，究竟哪個比較省錢？是不少購屋族常掀起激烈討論的話題。不少網友認為中古屋「房價便宜、預算更好控管」，也有人指出新建案「格局方正、工序簡單、裝潢最划算」。對此，室內設計師吳筱薇以實務經驗分析，若以一般常見的工程內容比較，新建案確實相對省錢。

2小時前

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

一名富爸爸替12歲兒子在淡水買下總價1600萬元的房子，但重點是，竟然不用繳贈與稅，這讓外界不禁好奇，背後有何神奇操作？對此，律師蘇家宏點破關鍵，坦言是完整的證明文件，才能順利通過國稅局那關。

3小時前

85歲老院長退休　「粉紅招牌」卡位鳳山空置醫院

在地深耕半世紀的鳳山老字號「大東醫院」，因85歲的院長蔡森郎年事已高、子女均旅居美國無意接手，去年9月底吹熄燈號，震撼不少在地民眾，醫院歇業後，屋主火速招租，迎來大咖新租客進駐，「POYA寶雅」證實已承租，開幕時間未定。

3小時前

「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建

信義路四段上的「富貴角大廈」，921地震後傾斜加劇，明顯傾倒在隔壁大樓上，形成蛋黃區情景。等了26年，該大樓54戶終於100%同意都更，預計12月舉行公聽會。專家預估，該案1年內有望拆屋都更，規劃小坪數住宅、事務所單價可達180萬元。

5小時前

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

「準時繳款，聯徵卻標記沒繳？」一名大公司主管明明月入10幾萬、帳戶長期有200萬餘額，且每月自動扣繳貸款從不延遲，卻在申請房貸時，連續遭三家銀行拒絕，差點要背上百萬違約金；沒想到，一查竟是銀行出包，經過一番抗議與爭取，最終才驚險落幕。

5小時前

台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷仔內」土地1.9億成交

中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，開發商爭相插旗，實登揭露，7月又有高價土地成交，面積352.6坪，總金額1億9213.8萬元，換算每坪單價約54.5萬元，新買家為台南在地建商。信義房屋專家表示，該區巷弄內土地行情落在40~50萬元。

6小時前

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網點出關鍵敗筆：觀光好牌全砸爛

多人嚮往泡湯勝地，烏來老街自然是熱門首選，然而近年國旅品質頻頻成為話題焦點，不少網友猛烈抨擊國旅缺乏競爭力。最近就有位網友直言，烏來坐擁溫泉、壯麗的河谷風光和獨特的原住民文化，明明資源豐富，卻因為完全沒有好好規劃，整個區域看起來根本像座「貧民窟」，完全看不出它原本的優勢，讓他忍不住感概：「這就是國旅」，不少鄉民也點頭表示，國內觀光就是敗在缺乏全盤設計，白白浪費台灣的好山好水。

6小時前

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相..

「3皇3家」黯然搬離30年起家..

超狂「河南王」！　5分鐘買3戶..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

租屋補貼「免房東同意」　申請3..

金巴黎舞廳驚傳將歇業！　「護國..

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網..

一家四口被房東趕走「爸硬湊20..

金門蛋黃區價量抗跌　在地：軍公..

ETtoday房產雲

最新新聞more

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在..

慈父無償幫兒子還800萬房貸　..

只住4天！她曝台北女房東「超瘋..

新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個..

幫12歲兒「買1600萬房」免..

85歲老院長退休　「粉紅招牌」..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相..

台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷..

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366