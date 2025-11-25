金巴黎舞廳驚傳將歇業！　新冠疫情「護國小姐」狀況曝

▲金芭黎舞廳傳出明年一月歇業。（圖／記者許宥孺攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄歷史眼淚多一處！臉書粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」發文透露，高雄苓雅區知名「金巴黎大舞廳」傳出即將歇業，因為地主不再續租。這消息也讓不少人想起全台首起新冠疫情就是這裡爆發，而揭發的「護國小姐」現狀也引起網友關心。

在地經營超過15年、位在高雄苓雅區的金巴黎大舞廳，傳出因地主不再續租，所以將營業到明年一月就歇業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息經臉書粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」分享曝光後，引來不少當地人留言說「從金蒂舞廳到金巴黎舞廳，曾經一起渡過新冠肺炎撐過去，不知道養活了多少單親破碎家庭，也養活了下一代的主人翁、早就了不少人第二春成立新的家庭」、「是護國舞小姐那間嗎？」

▲金巴黎舞廳疫情當時狀況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這位網友口中的護國小姐，可以追溯到新冠疫情時間，金巴黎舞廳的一名舞小姐，疫情期間因她主動通報一名隱瞞新冠肺炎旅遊史的台商消費紀錄，成功封堵防疫漏洞而被網友稱為「護國舞小姐」。

不過當時也因舞小姐的舉報行動，讓舞廳短暫歇業，這名小姐也因此遭到同業冷落與封殺，被認為是勇敢卻有苦衷的防疫英雄，甚至被指在舉報後失業、未再回舞廳工作。不過，後來有媒體找到她本人，護國小姐表示，雖然生活一度受影響，但非常感激社會上的支持與鼓勵，有不少善心人士主動協助，後來也找到其他工作管道，努力重新開始。