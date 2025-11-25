台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網點出關鍵敗筆：觀光好牌全砸爛

▲網友認為烏來老街缺乏規劃及美感，令人卻步。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

多人嚮往泡湯勝地，烏來老街自然是熱門首選，然而近年國旅品質頻頻成為話題焦點，不少網友猛烈抨擊國旅缺乏競爭力。最近就有位網友直言，烏來坐擁溫泉、壯麗的河谷風光和獨特的原住民文化，明明資源豐富，卻因為完全沒有好好規劃，整個區域看起來根本像座「貧民窟」，完全看不出它原本的優勢，讓他忍不住感概：「這就是國旅」，不少鄉民也點頭表示，國內觀光就是敗在缺乏全盤設計，白白浪費台灣的好山好水。

這名網友在臉書社團「反攻大路」發文指出，烏來除了享有溫泉、河谷和瀑布的絕美景致，還有引人入勝的原民文化以及昔日的伐木台車等珍貴觀光資本，他認為烏來絕對有躋身世界文化遺產的潛力。但實地走訪時，他卻大失所望，發現烏來老街充斥著年久失修的房舍、棄置已久的設施，加上混亂交錯的水管電線，使整體風景顯得破敗又凌亂。更讓他無法接受的是覽勝大橋，直批這座耗資上億的新橋阻礙了山林視野，和周遭環境的風格格格不入。

貼文引發大量網友共鳴，紛紛表達對台灣觀光景點規劃的失望，「台灣人的美感很有問題，政府沒有統一的規劃，統一的招牌形式，風景區的建設連對面都不如」、「那個橋….真的很不搭欸」、「而且這也是台灣景點同質化太高的例子，雖然烏來多了小火車和纜車但一眼看過照片和以前的廬山溫泉根本沒兩樣」、「真的很破壞畫面！台灣美學」、「烏來老街亂七八糟，根本不像旅遊區，浪費錢浪費時間」。

許多人指出這並非單一個案，「墾丁、基隆河沿線的壺穴、東北角、基隆和平島，全部都是一手好牌打爛」、「廬山溫泉請戰，整個變廢墟」，甚至有人拿捷克等國外景點作對比，直言「真的很醜」，更有網友調侃：「這叫台灣感性」。

▲許多網友認為烏來老街的覽勝大橋破壞景觀。（翻攝臉書社團「反攻大路」）

然而，少數網友則出面解釋，強調這類橋樑的設計初衷是「為了避免設立橋墩阻礙水流」，經歷過蘇迪勒颱風的當地居民會了解其背後的安全性考量。另外，更多人提出具體建議，如果能輔導商家將老舊建築統一翻新成日式小木屋的風格，整個烏來的觀光質感和吸引力必定能大大提升，畢竟台灣人對日式風格接受度極高，也認為「台灣美景真的不輸日本」，只差在旅遊品質和整體質感略遜一籌。



