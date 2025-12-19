新加坡1.98億房子出售爆爭產　弟自稱文盲！控哥哥私吞1530萬

▲已故父親留下一棟房子給妻兒共13人，子女為了爭產對簿公堂。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡女皇鎮一處房產2024年以新幣825萬元（約新台幣1.98億元）售出，是當地男子離世後留給妻兒13人的房子，但沒想到分產卻讓兄弟撕破臉對簿公堂，弟弟指控哥哥私吞款項，但哥哥反駁是弟弟多年前已把房產份額轉讓給他。

新明日報報導，這棟房子是男子蔡木貴在1986年離世時所留下，由妻子及12名子女共同繼承，這家人2013年向新加坡高等法院申請賣房獲准，住宅則是在2024年2月15日以825萬新幣售出，這筆錢分成13等份，每人可拿到約63萬4615新幣（約新台幣1530萬元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，弟弟蔡水財聲稱因為長年旅居國外，對賣房一事毫不知情，直到去年1月才從姊姊口中得知房產已出售，但他卻遲遲未收到自己應得的那份款項。姊姊則是拿出一份轉讓書，指稱蔡水財早在1993年6月18日就已把房產份額轉讓給哥哥蔡水良。

對此，自稱文盲的蔡水財強調，他從未答應轉讓，並稱哥哥蔡水良當年的說法是，簽名之後才能從父親遺囑執行人手中拿到自己13分之一的部分。

蔡水財已正式向法院提告，要求哥哥蔡水良撤銷當年的轉讓書，並把他應得的約63萬4615新幣全數歸還。