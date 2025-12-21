婚房變凶宅！砸近500萬裝潢工人觸電亡　屋主嚇到不敢入住

▲屋主花錢請人裝潢婚房，沒想到發生工人觸電身亡的事故。（示意圖／VCG）

中國湖北省黃石市一名屋主砸下110萬人民幣（約新台幣487萬元）裝修婚房，不料一名工人在施工時觸電身亡，導致房子蒙上凶宅陰影，屋主嚇到連鑰匙都不敢插。他憤而採取法律行動，並以房屋貶值為由求償，法院認定房屋貶值為客觀損失，事故責任方需賠償屋主5萬人民幣（約新台幣22萬元）。

香港01報導，屋主王先生2023年5月和某裝飾公司黃石分公司簽約，要把新居打造成婚房，合約上白紙黑字載明，施工單位必須嚴格遵守安全規範。沒想到裝飾分公司把防水工程轉包給某批發部後，一名防水工人發生觸電意外身亡。

針對這起事件，王先生稱「一想到有人在裡面出事，就連鑰匙都不敢插」，婚房頓時變成他心中的禁區，不管是入住、出租還是轉手出售全被卡住，因此他採取法律行動，把裝飾公司、其分公司、防水批發部告上法院，索賠房屋貶值損失逾44萬人民幣，外加精神撫慰金5萬人民幣。

法官認為，房屋價值不光只看使用功能，還會受到社會因素影響，在傳統觀念中，房子內發生非正常死亡事件確實符合公眾對凶宅的認知，加重居住者心理負擔，對房屋交易產生負面衝擊，因此認定房屋貶值是客觀存在。責任歸屬方面，法院查明某批發部在施工期間未盡必要安全管理和防護義務，應當承擔侵權賠償責任。

最終法院根據公平原則，考量房屋總價和當地市場行情等因素，判處防水批發部賠償王先生房屋貶值損失5萬人民幣。