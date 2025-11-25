付8萬租金只住4天！她曝女房東「超瘋惡行」崩潰：還繼續出租

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

租屋族最怕的莫過於遇到惡房東！就有女網友表示，自己在台北短租一處套房，原以為是舒適的新裝潢物件，沒想到只住四天便像掉進惡夢。女房東從她入住前就瘋狂傳訊、要求拍照與回報動向；入住後甚至掌握她的進出時間，還大罵「不檢點」。她嚇得連夜退租、住飯店近三週，解約時遭對方施壓，最後連老家都收到限時恐嚇信。如今該物件仍上架，讓她心有餘悸，提醒租屋族務必小心。

該名女網友在 Dcard 指出，她在租屋網看到小巨蛋附近的的出租物件，實際看房後感覺不錯便簽約入住，結果只短短四天，就讓她改變對房東的印象。她說，房東從入住前就反覆傳訊息，一下要她搬東西、一下要她拍照確認，「三天講了五次」。當時只覺得對方較龜毛，沒想到真正可怕的還在後面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友表示，某天晚上房東瘋狂打電話，要求隔天在交誼廳「面談」，一見面就指控她「讓男人出入房間」，甚至拿出「紀錄」，包括她每天幾點出門、幾點回家、朋友待多久都一清二楚。她瞬間背脊發涼，「原來，我住的地方從頭到尾都被監視。」對方還聲稱丈夫在美國很生氣，要她當場簽聲明，不准男友踏進建案一步。

驚魂未定的她隔天便搬走，之後三週都住在飯店。她想解約，但房東不斷拖延，期間她偶爾回去拿物品，對方立刻傳訊息稱「妳是不是幾點幾分有回來？」讓她心理壓力爆棚。直到11月初才約成解約，房東卻帶著自稱「念法律的弟弟」到場，幸好她臨時找來律師朋友「對條款」才不至於被亂扣費。對方甚至硬說窗簾發霉要扣3000，擦掉又說擦壞也要扣，整場僵持超過一小時。

她以為終於結束，沒想到隔天早上老家收到限時掛號，內容是房東繼續辱罵她「沒家教、不檢點」，還威脅「丈夫從美國回來會處理這件事」。她坦言從那之後常做惡夢，「我只住了四天，卻被監視、被威脅、被寄恐嚇信。到現在只要想起那段時間，我仍然會全身發冷。」

讓她最心寒的是，該物件目前還在租屋網上架中，「我不求報復，只希望這個故事能讓大家提高警覺：租房前，請務必保留對話紀錄、簽正式契約，遇到異常行為立刻蒐證、報警。別讓下一個受害者再經歷我這種恐懼。」

貼文引發討論，「太恐怖了，遇到惡房東，這就是為了恐嚇取財，這種人真的該讓她學到教訓」、「妳只能比她更瘋，要瘋到她包紅包請妳走」、「會不會她就是故意要賺違約金的啊？」「房東還是典獄長？」「台灣租屋平台什麼時候能有評價系統，台灣房東靠著資訊不對稱，造成一堆無謂損失。」