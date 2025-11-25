ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個省？設計師一語點破真相

▲▼台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個省？設計師一語點破真相。（圖／資料照片）

記者王威智／採訪報導

買新成屋直接裝潢，還是購入中古屋再重新翻修，究竟哪個比較省錢？是不少購屋族常掀起激烈討論的話題。有些人認為中古屋「房價便宜、預算更好控管」，也有人指出新建案「格局方正、工序簡單、裝潢最划算」。對此，室內設計師吳筱薇以實務經驗分析，若以一般常見的工程內容比較，新建案確實相對省錢。

買房時最常遇到的抉擇，就是要買附裝潢的新成屋，還是購入中古屋再進行翻修。兩者各有優缺點，不少網友認為中古屋不僅價格較低、總價壓力小，還具備公設比低、使用坪數更實在、地段成熟、生活機能完善等優勢；也因為屋況能實際看見、社區環境經過時間考驗，中古屋在抗跌與保值性上較具信心，且可立即入住或啟動裝修，降低等待期的不確定性。相較之下，新屋主打建材設備全新、格局標準化，裝修施作較單純，對預算控管友善，這也是不少首購族傾向選擇新成屋的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼ 中古屋價格較低、公設比低，但也常遇到結構需要補強、水電管路需要重拉，甚至改格局的拆除、清運都是一筆不小開銷。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

綜合市場觀點，目前中古屋的優點包括：價格較低、公設比低、屋況能現場檢視、地段多位於成熟區、生活機能完善，也具備較高的抗跌與保值性；但缺點則在於屋況落差大、老舊管線與防水問題較常見，翻修成本難以精準評估。相對地，新屋的優勢在於建材新、設備新、工程項目單純，追加裝潢費用可控，也較少遇到壁癌與漏水等風險；但新建案多位於重劃區，生活機能需要時間發展，且公設比普遍較高，實際使用坪數受到壓縮。兩者在預算與空間利用上呈現不同取捨。

回到裝修與翻修成本本身，目前最常見的新成屋提供「附隔間白牆、全套乾濕分離衛浴、標準廚具」，若另外加做系統櫃、天花板等收納與美化工程，整體預算是否會比中古屋全屋翻修來得划算，也成為討論熱點。

圳益室內Ｘ未謂設計室內裝修工程管理技術士吳筱薇指出，新成屋因為基礎已完備，若建商配備的廚房、衛浴設備都不更動，僅追加室內設計配置，從系統櫃到天花板，工項單純、施作天數短，「以你提供的工程項目來說，新建案會比較便宜。」她表示，中古屋雖然可能在坪數或地段上更具吸引力，但翻修時常得另外處理老舊管線、電線重拉等基礎工程，這部分的費用往往超過買方原先的預期。

▲▼中永和在地建商漢皇集團整合於中和市中心整合千坪土地，推出指標大案「漢皇欽禾」。發表會上漢皇集團副董事長孫鼎翔、副總經理蔡孟言、甲山林機構總經理張境在以及上境設計負責人許富居聯袂出席為推案加持。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 新建案通常附全套乾濕分離衛浴與廚具，但風格及檯面高度等多無法客製。若能接受建商配備，仍可大幅節省該區域裝潢成本。（圖／資料照片）

▲▼高雄,禾馨,宇舜建設,橋頭科學園區,白埔產業園區。（圖／記者姜國輝攝）

除了看得到的工程，「看不到的風險」也讓中古屋成本可能向上增加。吳筱薇提醒，屋齡超過20年以上，中古屋遇到壁癌、滲漏水的機率明顯提高，修繕若牽涉到抓漏、防水甚至結構補強，預算立刻倍增，「這些都是新成屋較少出現的額外支出。」

然而，也有不少民眾認為中古屋的格局彈性較高，能依照屋主需求重新規劃空間，若屋況良好、沒有漏水問題，加上部分中古屋為空屋交付，不需額外拆除原有裝潢，整體翻修費仍可能比新屋追加設計更具彈性與操作空間。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲由於營建成本增加，多數預售案已不接受「客變格局」的需求，且交屋時直接刷白牆 。（圖／記者王威智攝）

究竟中古屋與新屋誰更省錢、誰更划算？專家普遍認為沒有標準答案，而是取決於購屋目的與屋況條件；但若基礎工程必須全數更新，新成屋仍是成本較好掌控的選項。專家提醒，購屋族在做預算比較前，應先了解房屋實際狀況、是否需要大幅度拆修，並請專業設計師到場或拍攝影片評估，以免誤判。

關鍵字：中古屋新成屋買房攻略裝潢費用翻修成本新建案公設比屋況評估房價比較地段分析室內設計房市趨勢房屋投資房屋抗跌生活機能未謂設計圳益室內吳筱薇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在地：地價上看20億

高雄老字號「金芭黎舞廳」，營業30多年，2009年曾耗資數千萬元改裝，至今仍是高雄極具代表性的娛樂地標，沒想到因土地租約到期，預計明年1月16日正式歇業，據查，地主為陳姓自然人，屋主為壽山保齡球館，專家預估，該地位於三多商圈，地價也有20億元的價值。

34分鐘前

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

買房是不少人努力追求的夢想，不過財政部高雄國稅局近期查出，有年輕人買房後因為失業或收入不足，無力負擔貸款，最後由父母出手幫忙還房貸，卻因此被課贈與稅！

1小時前

付8萬租金只住4天！她曝女房東「超瘋惡行」崩潰：還繼續出租

租屋族最怕的莫過於遇到惡房東！就有女網友表示，自己在台北短租一處套房，原以為是舒適的新裝潢物件，沒想到只住四天便像掉進惡夢。女房東從她入住前就瘋狂傳訊、要求拍照與回報動向；入住後甚至掌握她的進出時間，還大罵「不檢點」。她嚇得連夜退租、住飯店近三週，解約時遭對方施壓，最後連老家都收到限時恐嚇信。如今該物件仍上架，讓她心有餘悸，提醒租屋族務必小心。

2小時前

新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個省？設計師一語點破真相

買新成屋直接裝潢，還是購入中古屋再重新翻修，究竟哪個比較省錢？是不少購屋族常掀起激烈討論的話題。不少網友認為中古屋「房價便宜、預算更好控管」，也有人指出新建案「格局方正、工序簡單、裝潢最划算」。對此，室內設計師吳筱薇以實務經驗分析，若以一般常見的工程內容比較，新建案確實相對省錢。

2小時前

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

一名富爸爸替12歲兒子在淡水買下總價1600萬元的房子，但重點是，竟然不用繳贈與稅，這讓外界不禁好奇，背後有何神奇操作？對此，律師蘇家宏點破關鍵，坦言是完整的證明文件，才能順利通過國稅局那關。

3小時前

85歲老院長退休　「粉紅招牌」卡位鳳山空置醫院

在地深耕半世紀的鳳山老字號「大東醫院」，因85歲的院長蔡森郎年事已高、子女均旅居美國無意接手，去年9月底吹熄燈號，震撼不少在地民眾，醫院歇業後，屋主火速招租，迎來大咖新租客進駐，「POYA寶雅」證實已承租，開幕時間未定。

3小時前

「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建

信義路四段上的「富貴角大廈」，921地震後傾斜加劇，明顯傾倒在隔壁大樓上，形成蛋黃區情景。等了26年，該大樓54戶終於100%同意都更，預計12月舉行公聽會。專家預估，該案1年內有望拆屋都更，規劃小坪數住宅、事務所單價可達180萬元。

5小時前

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

「準時繳款，聯徵卻標記沒繳？」一名大公司主管明明月入10幾萬、帳戶長期有200萬餘額，且每月自動扣繳貸款從不延遲，卻在申請房貸時，連續遭三家銀行拒絕，差點要背上百萬違約金；沒想到，一查竟是銀行出包，經過一番抗議與爭取，最終才驚險落幕。

5小時前

台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷仔內」土地1.9億成交

中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，開發商爭相插旗，實登揭露，7月又有高價土地成交，面積352.6坪，總金額1億9213.8萬元，換算每坪單價約54.5萬元，新買家為台南在地建商。信義房屋專家表示，該區巷弄內土地行情落在40~50萬元。

6小時前

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網點出關鍵敗筆：觀光好牌全砸爛

多人嚮往泡湯勝地，烏來老街自然是熱門首選，然而近年國旅品質頻頻成為話題焦點，不少網友猛烈抨擊國旅缺乏競爭力。最近就有位網友直言，烏來坐擁溫泉、壯麗的河谷風光和獨特的原住民文化，明明資源豐富，卻因為完全沒有好好規劃，整個區域看起來根本像座「貧民窟」，完全看不出它原本的優勢，讓他忍不住感概：「這就是國旅」，不少鄉民也點頭表示，國內觀光就是敗在缺乏全盤設計，白白浪費台灣的好山好水。

6小時前

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相..

「3皇3家」黯然搬離30年起家..

超狂「河南王」！　5分鐘買3戶..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網..

租屋補貼「免房東同意」　申請3..

金巴黎舞廳驚傳將歇業！　「護國..

房貸一繳清「急著辦塗銷」　理財..

一家四口被房東趕走「爸硬湊20..

ETtoday房產雲

最新新聞more

金芭黎+保齡球館整棟將退場　在..

慈父無償幫兒子還800萬房貸　..

只住4天！她曝台北女房東「超瘋..

新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個..

幫12歲兒「買1600萬房」免..

85歲老院長退休　「粉紅招牌」..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相..

台南蛋黃區再飆價！　中西區「巷..

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366