新屋裝潢 vs 中古屋翻修哪個省？設計師一語點破真相

買新成屋直接裝潢，還是購入中古屋再重新翻修，究竟哪個比較省錢？是不少購屋族常掀起激烈討論的話題。有些人認為中古屋「房價便宜、預算更好控管」，也有人指出新建案「格局方正、工序簡單、裝潢最划算」。對此，室內設計師吳筱薇以實務經驗分析，若以一般常見的工程內容比較，新建案確實相對省錢。

買房時最常遇到的抉擇，就是要買附裝潢的新成屋，還是購入中古屋再進行翻修。兩者各有優缺點，不少網友認為中古屋不僅價格較低、總價壓力小，還具備公設比低、使用坪數更實在、地段成熟、生活機能完善等優勢；也因為屋況能實際看見、社區環境經過時間考驗，中古屋在抗跌與保值性上較具信心，且可立即入住或啟動裝修，降低等待期的不確定性。相較之下，新屋主打建材設備全新、格局標準化，裝修施作較單純，對預算控管友善，這也是不少首購族傾向選擇新成屋的原因。

綜合市場觀點，目前中古屋的優點包括：價格較低、公設比低、屋況能現場檢視、地段多位於成熟區、生活機能完善，也具備較高的抗跌與保值性；但缺點則在於屋況落差大、老舊管線與防水問題較常見，翻修成本難以精準評估。相對地，新屋的優勢在於建材新、設備新、工程項目單純，追加裝潢費用可控，也較少遇到壁癌與漏水等風險；但新建案多位於重劃區，生活機能需要時間發展，且公設比普遍較高，實際使用坪數受到壓縮。兩者在預算與空間利用上呈現不同取捨。

回到裝修與翻修成本本身，目前最常見的新成屋提供「附隔間白牆、全套乾濕分離衛浴、標準廚具」，若另外加做系統櫃、天花板等收納與美化工程，整體預算是否會比中古屋全屋翻修來得划算，也成為討論熱點。

圳益室內Ｘ未謂設計室內裝修工程管理技術士吳筱薇指出，新成屋因為基礎已完備，若建商配備的廚房、衛浴設備都不更動，僅追加室內設計配置，從系統櫃到天花板，工項單純、施作天數短，「以你提供的工程項目來說，新建案會比較便宜。」她表示，中古屋雖然可能在坪數或地段上更具吸引力，但翻修時常得另外處理老舊管線、電線重拉等基礎工程，這部分的費用往往超過買方原先的預期。

除了看得到的工程，「看不到的風險」也讓中古屋成本可能向上增加。吳筱薇提醒，屋齡超過20年以上，中古屋遇到壁癌、滲漏水的機率明顯提高，修繕若牽涉到抓漏、防水甚至結構補強，預算立刻倍增，「這些都是新成屋較少出現的額外支出。」

然而，也有不少民眾認為中古屋的格局彈性較高，能依照屋主需求重新規劃空間，若屋況良好、沒有漏水問題，加上部分中古屋為空屋交付，不需額外拆除原有裝潢，整體翻修費仍可能比新屋追加設計更具彈性與操作空間。

究竟中古屋與新屋誰更省錢、誰更划算？專家普遍認為沒有標準答案，而是取決於購屋目的與屋況條件；但若基礎工程必須全數更新，新成屋仍是成本較好掌控的選項。專家提醒，購屋族在做預算比較前，應先了解房屋實際狀況、是否需要大幅度拆修，並請專業設計師到場或拍攝影片評估，以免誤判。