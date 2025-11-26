ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租金補貼3步驟！　2寶家庭年省近10萬

全國租金指數逐年攀升，租屋族薪水漲不過租金，善用政府租金補貼，可有效減壓。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲全國租金指數逐年攀升，租屋族薪水漲不過租金，善用政府租金補貼，可有效減壓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

房市位於高檔，租金行情也持續衝高，根據內政部統計，全國租金指數已連續7年攀升，雙北地區套房月租動輒2萬元起跳，即使是在中南部，租金也不再親民。上班族荷包有限，薪水漲不過租金，統計20至35歲的年輕人，逾6成租金負擔率（租金／可支配所得）超過3成，形同「租金壓力鍋」。而租屋族若懂得善用政府租金補貼，可有效減壓。

「房東突然說要賣房子，請我們1個月內搬走。」35歲的李大明和太太一邊整理一邊苦笑。他們一家四口原本在北市捷運萬隆站附近租了一間舊公寓3房，月租2.9萬元，當時李大明符合政府的租金補貼資格，但因房東不願配合，甚至口頭威脅漲租，李大明並未提出申請。

育兒家庭　補助最優

如今一通電話打亂生活節奏，房東因房價上漲決定賣掉房子，向李大明祭出退租令，短短1個月匆忙搬至附近3房華廈，屋況較新、附簡單裝潢，但月租金一口氣跳上3.5萬元，而這筆開銷占去夫妻月收入共8萬元的一半。

家中有未滿18歲的子女，可享受乘數加碼，育兒家庭享租金補貼最有感。

李大明再次上網申請「中央擴大租金補貼」專案，通過後每月領到5,000元補貼，因有2名未成年子女，可加碼0.6倍，算下來總共補助8,000元，一年省下9.6萬元，「這樣壓力有稍微減輕些。」


