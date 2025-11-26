ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

37萬肖想翻轉2.2億土地！　台中律師讓77位地主坐不住了

水湳新興市場荒廢多年，但隨著台中捷運通車、周邊發展升溫，土地價值水漲船高，地主如今卻面臨土地可能被拍賣的困境。（圖／黃耀徵攝）

▲水湳新興市場荒廢多年，但隨著台中捷運通車、周邊發展升溫，土地價值水漲船高，地主如今卻面臨土地可能被拍賣的困境。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中捷運通車後，沿線土地成為不肖人士覬覦的肥肉，苦了世代守著家產的地主。一名地主向本刊控訴，有人藉「代償債務」巧取土地零星持分後，竟向法院起訴主張「變價分割」，試圖以現值37萬元的持分，逼迫整筆價值4千萬的土地走上拍賣命運。地主憂心，一旦土地進入拍賣程序，土地價值將大幅縮水，本可以自行保有利用的祖產，恐淪為任人低價掠取的「法拍破盤品」，家產被迫拱手讓人。

台中文心中清捷運站鄰近兩大商圈，周邊服飾店、美食林立，更有水湳市場的特色攤位。距離捷運站步行5至7分鐘處有塊市場用地，因有遮雨棚，原被期待延續水湳市場的熱度打造「水湳新興市場」，最終卻因營運不順閒置至今。該地約268坪左右，除巷口兩間大店面仍開著24小時營業的爌肉飯外，巷內市場攤位皆已荒廢許久。

本刊記者實際走訪鄰里了解實情，一名林姓鄰居指出，水湳新興市場外側幾個店面雖僅有後方防火巷被劃入本次訴訟的土地範圍，但店家早已明確表態反對「變價分割」。面對拍賣風險迫在眉睫，如今需要做的只能盡力團結所有權人，合作提出一致意見，盼能守住、不讓整塊地被迫拍賣。

投訴人陸敬民是水湳新興市場土地的地主之一，去年因母親過世繼承店面土地，未料繼承後才發現此地早被有心人士盯上，對方多次狀告法院，意圖以「變價分割」強迫整塊土地進入拍賣程序。

地主陸敬民去年繼承母親遺留的市場用地後，隨即收到多張法院開庭通知書，四處詢問才得知，有地主向法院提出申請，希望對整塊土地進行「變價分割」。（圖／黃耀徵攝）

▲地主陸敬民去年繼承母親遺留的市場用地後，隨即收到多張法院開庭通知書，四處詢問才得知，有地主向法院提出申請，希望對整塊土地進行「變價分割」。

「一開始是收到過很多封法院函信」，陸敬民回顧，當時他拿著信去詢問鄰里鄉親，大家卻只回他「毋通插伊（不用理）」。因此沒有放心上，直到今年2月台中地方法院召開第一場民事庭，他才驚覺事情不簡單。

陸敬民出席第二場民事庭時才弄清楚，提告人蕭姓男子是一位律師，也是市場某攤商的債主。因攤販無力償還債務，便以持有的土地持分抵押，蕭男取得小小一塊持分後，旋即對其餘77位地主提起訴訟，主張要將整塊土地「變價分割」，也就是透過法院強迫整筆土地拍賣，再依比例分配拍賣所得。

據了解，原告蕭男手中掌握萬分之86的持分，換算面積2.3坪、公告現值約37萬元，市價約120萬元；而整塊市場用地共268坪，公告現值約4千萬，市價經在地房地產業者永慶房屋估算高達2.2億元。雖蕭男掌握持分占整體不到1％，但只要法院裁准變價分割，拍賣程序將牽動其餘所有地主，整塊土地都會被迫拍賣。

有鄰居向本刊表示，市場後方巷內原是四合院，多年前遭建商以「變價分割」方式進入拍賣程序，最終甚至有地主以每坪僅5萬元的價格被迫售出，情況慘烈。（圖／黃耀徵）

▲有鄰居向本刊表示，市場後方巷內原是四合院，多年前遭建商以「變價分割」方式進入拍賣程序，最終甚至有地主以每坪僅5萬元的價格被迫售出，情況慘烈。

陸敬民不願將母親留下的土地被「賤價拍賣」，原本打算買下蕭姓律師的持分了結爭議，不料蕭男卻不願出售，聲稱自己先前已多次寄出通知，卻無人回應，如今只想透過拍賣程序讓法院來處理。然而，多數地主年事已高，甚至有多人旅居國外，因此難以整合意見，讓整塊土地的命運陷入被迫拍賣的陰影中。

「當天出庭時，整個法庭像菜市場，被告多達三、四十人，大家輪流舉手發言。」陸敬民回顧，但每位被告不是講古、就是情緒宣洩，毫無法律重點，場面像是「秀才遇到兵」，法官難以判決，最終明確表示，「下次開庭不找律師、不寫狀紙，只能將整塊土地拍賣掉」。

國民黨在地議員賴順仁辦公室楊姓主任也向本刊表示，附近不少民眾反映不願賣地，「像之前有位阿嬤就跟我說，這裡原本是她要住一輩子的地方，如果被拍賣，以後就沒地方住了。」楊主任說，市場內每位地主的情況都不相同，仍住在原址的住戶幾乎都反對拍賣；未居住於此的地主則認為，大家應先嘗試整合意見，或討論是否有更合適的處置方式。像靠近巷口、仍在營業的店面，就主張不願拍賣。

對於原告僅持有2.3坪土地就想強制拍賣整塊268坪土地，楊主任覺得不可思議，坦言比例太懸殊，「法官其實也了解大概狀況」，以民間說法來看，「就是法拍屋蟑螂啦」。陸敬民感嘆，即便今天他成功買下原告持分，未來只要有另一位持分人再提起相同訴訟，仍會走上法庭、走向拍賣，「根本是一條沒有盡頭的絕路」。

對此，記者致電蕭姓律師的事務所，事務所回應指出，因相關訴訟仍在審理中，蕭律師不方便回覆。

37萬肖想翻轉2.2億土地！　台中律師讓77位地主坐不住了

