日本退房「台灣人1好習慣」 網吵翻：根本不需要！民宿老闆給答案

▲▼泰國飯店示意圖。（圖／記者李姿儀攝）

▲原PO把被子摺好，卻引來網友回應，會讓房務攤開多一道工序。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

使用完東西後恢復原狀或清洗乾淨，是值得讚許的好習慣！一名女網友分享，她在日本飯店退房後，把碗盤洗乾淨、被子也摺好，未料網友認為，清理太乾淨會讓房務誤以為沒使用而省略清潔。對此，一名民宿業者直言，「根本不會這樣想，乾淨客人最棒！」許多人也力挺原PO，認為良好退房習慣能替台灣旅客加分。

一名女網友在Threads表示，她在日本入住一間公寓式飯店，退房前，把用過的碗盤、垃圾都整理乾淨，就連床單被子也摺放好，最後更喊話「一起當一個有禮貌的台灣旅人！」

文章曝光後，未料一票網友卻直呼，「讓酒店職員清楚知道，房內什麼物品有被使用過，所以不要刻意收拾」、「根本不需要摺被子，摺了人家還要攤開多一道工序」、「我之前也習慣退房前先清一遍，但朋友說用太乾淨的話 有些比較無良的飯店會草率收拾，不做全面清潔，後來就不太敢用得太乾淨」、「其實有使用過的杯具器皿可以裝點水，這樣房務人員會知道你用過」。

不過有民宿業者認為，根本不會有覺得客人清太乾淨的問題，「只要客人不搞我們就阿彌陀佛了，還嫌清太乾淨？被子摺起來我要再攤開又怎樣？是有差這兩秒嗎？反正我本來就要拆被單啊」。

關於上述網友認為，清乾淨會導致房務人員分不清楚有無使用？該業者回應，「分不出來有沒有使用過又怎樣？不管有沒有用過本來就是要清潔的啊，人家把房間弄得乾乾淨淨還要雞蛋裡挑骨頭，請大家多鼓勵這種退房清乾淨的行為！」

對此，不少網友力挺，「出國退房都會整理乾淨，連浴室地板頭髮都會撿」、「出國退房都會默默的整理乾淨，垃圾還會幫房東分類拿去倒子母車」、「退房的樣子，身教很重要，兒子從小跟我出國，退房都會稍微整理，兒子還會把床鋪好」、「之前我們去住民宿，因為整理得很乾淨事後還被房東傳訊息道謝，說很喜歡台灣客人」。

