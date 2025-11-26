漲勢吃滿、稅率划算　41.9%屋主等滿5年才脫手

▲上半年賣房適用房地合一稅20%稅率的屋主，其比例高達41.95%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

上半年賣房適用房地合一稅20%稅率的屋主，其比例高達41.95%，遠超過持有不到5年的29.9%，顯示持有超過5年的交易成為市場主流。信義房屋專家表示，20%稅率划算且完整經歷這波漲勢。

據財政部公布的房地合一稅統計，今年上半年房地合一稅繳納20%稅率的比例高達41.95%，超越持有不到5年繳納房地合一稅的29.9%，顯示持有超過5年的交易成為市場主流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析：「一方面是20%稅率划算且完整經歷這波漲勢，另一方面短期房市狀況不景氣，短期交易獲利不易也可能是原因之一。」

曾敬德指出：「這波漲勢有兩個時間點，包括疫情後的通膨與造價大幅上漲，帶動房價走揚，之後則是新青安政策後房市出現一波熱潮，加上股市不斷走高的支撐下，持有滿5年的屋主幾乎都參與到完整的房價波段漲幅。」

曾敬德說：「持有滿5年稅率降到20%又是相對划算的持有時間，等到下一個稅率級距又得多5年時間，因此看到房地合一稅稅率20%是比例最高的族群。」

▲房地合一各稅率的件數統計。（表／信義房屋整理）

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「房地合一稅2.0於2021年7月上路，原本持有2~10年課徵20%、持有10年以上課徵15%，新制改成持有2~5年課徵35%、5~10年才是20%、10年以上則為15%。」

葉沛堯表示：「從房地合一2.0的變化來看，持有5~10年的屋主，算是新制當中出售房屋最划算的期間，且這5年房價大漲，許多區域房價漲幅高達50%，甚至逼近翻倍，被課徵20%後獲利仍相當驚人。」

