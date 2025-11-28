ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

72,600坪Tpark宜居複合城！板橋AI重鎮成新北最強「生活×產業」示範基地

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

▲Tpark占地72,600坪，相當於24公頃，結合AI產業聚落、綠建築、萬坪公園與完整生活機能，打造新北少見的宜居複合城，成為板橋區發展「產業 × 交通 × 生活」三軸共構的核心據點。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

新北市近年成為全台企業密度最高的城市，擁有超過30萬家企業，製造、資通訊、科技研發匯聚成完整產業鏈。隨著AI時代到來，從台北北士科、內湖、南港一路延伸至新店、中和、板橋、土城與林口，雙北科技走廊快速成形，而「Tpark台北遠東通訊園區」位於軸線正中央，正成為帶動區域經濟升級的核心基地。

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

北台灣ICT產業長年為台灣重鎮，產值占全國七成以上，而Tpark是全台首座獲經濟部認證的通訊數位園區，園區集合通訊、雲端、AI、生技等高科技企業。新北市政府城鄉發展局計劃審議科科長許仁成指出，Tpark位在北二高產業軸帶的核心位置，向東串聯至中和二十八張工業區，往南可串聯頂埔高科技園區、樹林大同的高科技園區，以及土城工業區；台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，更因Google在此設立兩棟大樓與全球海外最大硬體研發基地，使Tpark成為北台灣AI供應鏈的重要節點，往南銜接土城產業園區，包括鴻海總部、中工雲宇宙及AI與雲端運算新創；往北則可銜接北士科、南港、內湖科技園區，最終連動輝達、Google等國際級企業群聚，形成完整AI科技軸線。

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

板橋向來是新北交通樞紐，具備五鐵共構與成熟都會機能，是串聯大台北的重要節點。而Tpark園區周邊除了已有板南線與台65線等路網，未來更將迎來重大建設「泰山板橋輕軌」，新北市政府城鄉發展局計劃審議科科長許仁成說明，預計在2026年底送交通部核定，其中F23站將與捷運亞東醫院站串聯，而園區南側F24～F28站正進行整體開發規劃，面積達114公頃，將以逾5成公共設施規劃，形塑高品質生活與通勤環境。

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

佔地24公頃、相當於一座大安森林公園的Tpark台北遠東通訊園區，以「微型城市」概念打造，融合辦公、住宅、商業、醫療、圖書館到萬坪公園等全齡機能。園區具備完整綠建築規劃，是全台首座LEED Campus永續綠園區，更以低碳設計、智慧應用與生態環境打造新一代都市樣貌。

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

全球超過1000座城市導入「15分鐘生活圈」概念，而Tpark正是新北落實此理念的示範案例。它鄰近大漢溪水岸與大片綠帶，提供鬧中取靜的生活環境；周邊亦具備醫學中心、百貨商圈、學區與交通節點，成為具備完整生活自給能力的都市型態。政治大學地政學系教授孫正義補充說明，Tpark與全球成功案例如日本麻布台之丘、橫濱港未來21、波士頓Seaport相似，皆以TOD（運輸導向開發）、混合使用、綠地整合等方式，打造15分鐘以內兼具「人本、短距離、多元功能」的城市結構，不僅具備了「生產、生態跟生活」，也因大量科技職缺進駐而帶來人口紅利與城市活力，孫正義認為Tpark將成為新北市中「非常重要的都市生活選擇」。

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

▲▼新北,板橋,Tpark,AI,科技,通訊,數位。（圖／翻攝自影片）

台灣當前面臨少子高齡化的現象，使人口從鄉村移居到擁有大量就業機會以及生活機能完整的城市，形成都心回歸的趨勢，此時吻合全齡宜居的城市生活型態，便成為發展重點。Tpark台北遠東通訊園區將辦公、住宅、醫療和休閒娛樂等場域緊密結合，打造符合當代日常的15分鐘全齡宜居城市，是雙北難得一見的都市開發典範，並為城市創造具國際競爭力的全新面貌。

72,600坪Tpark宜居複合城！板橋AI重鎮成新北最強「生活×產業」示範基地

