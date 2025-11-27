愛山林、宏匯三度聯手　2000億「全台最大捷運聯開案」簽約

▲全台最大捷運開發案「十四張聯開案」簽約，愛山林董座祝文宇（左）、宏匯董座許崑泰都出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

全台最大捷運開發案「十四張聯開案」於今（27日）簽約，將興建8棟39~51層建築，預計2年後拿建照，全案總銷高達2千億元，其中7成規劃住宅，預估將有5~6千戶量體。今日愛山林董座祝文宇、宏匯董座許崑泰都出席，並於會後接受採訪。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

全台最大捷運開發案「十四張聯開案」由宏匯、愛山林、甲山林共同投標組成「環宇上城」團隊拿下，並於今（27日）舉行簽約典禮。

「十四張聯開案」基地面積14.3公頃，開發規模超過25萬坪，採複合式開發設計，規劃8棟39~51層建築，包括大型商場、店面、商辦、住宅空間，其中住宅占比7成、商用空間3成，總銷規模估高達2000億元。

愛山林董事長祝文宇表示，「十四張聯開案」住宅樓地板面積近20萬坪，初抓住宅將規劃5000~6000戶，但全案預計2年後取得建照，之後還要分屋，尚未確認推案時間。

祝文宇表示：「該案地點佳，交通機能便利，未來公共設施也將相當齊全。」價格方面，他說：「以權值來看，住宅單價100萬元、商辦65萬元。」

祝文宇說：「現在雙北土地釋出相當有限，我都買得差不多了，我不喜歡做都更，會遇到鄰損等等麻煩問題，進而拉高營建成本，做都更、何不如來做聯開案。」

▲「十四張聯開案」基地面積14.3公頃，開發規模超過25萬坪，採複合式開發設計，規劃8棟39~51層建築。（圖／記者湯興漢攝）

宏匯董事長許崑泰表示：「相當看好北台灣的聯開案，尤其是商用不動市場，包括大商辦、商場、飯店，雙北地區大多土地用於興建住宅，整體商用比例低，同時很多老大樓也都有換新翻新需求。」

許崑泰表示：「宏匯將會持續評估北台灣的聯開案，也會與愛山林持續緊密合作。」事實上，本次的「十四張聯開案」已是宏匯、愛山林第三次合作，過去就攜手「台電CR1案」、「中正紀念堂聯開案」2案合作。

