韓青年購屋夢碎！首爾30多歲無殼家庭「連年飆升」　53萬戶創新高

▲南韓首爾青年房屋持有者比例正在下降。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

最新統計指出，去年南韓首爾30歲至39歲的無屋家庭數達52萬7729戶，創下統計以來新高，反映年輕世代購屋困難加劇。同時，首爾30多歲屋主僅18萬3456戶，住宅自有率僅25.8%，創歷史新低，無屋家庭與屋主比例差距達到最大值，凸顯房價高漲與供應不足對青年購屋的衝擊。

根據《韓聯社》，南韓國家資料處（前統計廳）統計指出，首爾30多歲無屋家庭自2015年的47萬5606戶起伏後，近6年呈現連續增加態勢，去年較前一年增加1萬7215戶，增幅創下統計以來最高紀錄。無屋家庭增長幅度自2021年的3000戶級，逐步攀升至去年1萬7000戶級，顯示年輕世代置產難度逐年升高。

反觀屋主家庭數，首爾30多歲屋主連續3年下降，去年僅18萬3456戶，較前一年減少7893戶。無屋家庭與屋主家庭比達2.9倍，差距歷史最大。自2015年首爾30多歲屋主數約23萬7000戶以來，呈現逐年下降趨勢，2023年正式跌破20萬戶大關。

住宅自有率方面，首爾30多歲去年僅25.8%，自2015年的33.3%持續下降。全國30多歲住宅自有率則為36%，同樣創歷史新低，但仍較首爾高出10個百分點以上。資料分析指出，首爾高房價與高密度單身人口，加上婚姻與就業時間延後，均延緩青年置產時機。

此外，南韓政府去年推出的嚴格房市政策亦提高青年購屋門檻，包括貸款成數（LTV）限制加嚴，使資金雄厚者更易進場，引發青年自嘲，「只有現金富豪才能買房」。

青年對於自有住房的需求仍高。南韓土地住宅研究院去年8至9月針對全國19至39歲無屋青年1人家庭700人調查，83.2%受訪者表示，「將來有必要擁有自己的房子」。受訪者認為最需要的政策支援依序為「購屋資金支援」（24.3%）、 「租金保證金支援」（22.3%）、 「公共租賃住宅供應」（18.6%）以及「公共分售住宅供應」（14.4%）。