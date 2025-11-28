ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄房價5年飆漲121%　7縣市逆襲漲贏6都

▲▼ 建案,預售屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲全台新案成交價前10名縣市，有多達7名由非六都地區包辦 。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

統計近5年來全台縣市新案價格漲幅，其中以高雄上漲121%居冠。有趣的是，前10名縣市卻出現洗牌，有多達7名由非六都地區包辦。另外在一片房價瘋漲潮中，也有縣市沒能搭上這波順風車，像是花蓮縣、屏東縣5年漲幅僅個位數。

《591新建案》統計全台新案成交價變化，從近5年漲幅來看，冠軍雖由高雄市以121.2%拿下漲幅，但前10名縣市卻出現洗牌，有多達7名由非六都地區包辦。

其中，新竹市單價從30萬元暴衝至61萬元，五年累計漲幅高達103%，換算下來足足貴了31萬元，等同每年要漲6萬多元。此外，基隆市、苗栗縣更是狂漲8~9成，打趴雙北、桃園及台南等一票六都精華區。

▲▼ 。（表／591提供）

▲全台近5年新案價格漲幅前10名。（表／591提供）

《591新建案》分析：「非六都縣市房價基期低，又有周邊都會地區『母雞帶小雞』的外溢效應，再搭上這波房市多頭，補漲力道格外兇猛。」

然而在一片房價瘋漲潮之中，也有縣市沒能搭上這波順風車，像是花蓮縣及屏東縣，近5年漲幅僅有個位數，甚至還出現下修，表現位居末段班。

以花蓮來說，當地長年缺乏重大建設議題，買方結構以本地客為主，雖不易受外部市場波動影響，但也缺乏爆發性成長的動能，且這幾年接連遭逢地震、颱風等重大災害，觀光及就業雙雙重創，建商考量到市場接受度，開價多半只能反映成本，無法再更上一層樓，漲勢相對有限。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲全台近5年新案價格漲幅，從第11名開始的排行整理。（表／591提供）

《591新建案》總編輯李忠哲指出：「觀察這幾年房市發展，要找到新建案房價沒漲的地區，恐怕比搶到演唱會門票的機率還低，即便近期受央行管制與交易量縮影響，部分縣市近2年漲幅逐漸收斂，但整體而言，消費者想等到價格雪崩式下跌，恐怕還是不切實際。」

李忠哲表示：「自去年9月央行管制已過了1年多，即使整體來人、成交仍是每況愈下，房價卻未見鬆動，主因就在於大多數建商依舊全力守價，就算是賣壓大的區域，頂多是將開價回調至區域行情。」

愛山林副董事長張境在觀察：「目前新案市場呈現個案表現，只要個案有特色、價格合理，仍能達到順暢去化，尤其是在供給量有限的蛋黃區，然而觀察公司銷售個案中，第一排蛋白區也賣得不錯，消費者在比較效應下，仍有外溢購屋的剛性需求。」

