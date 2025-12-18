買房遇「親戚攔胡」 房仲也救不了　內行揭熟悉的套路

▲簽約示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者葉國吏／綜合報導

最近一名首次購屋的網友在網路社群分享自己的「翻車」故事。她原以為房屋交易已談妥，卻在準備簽約前得知房子被屋主賣給親戚，瞬間夢碎。事件掀起討論，網友紛紛感嘆買房的各種意外。

這件事發生在11月下旬，當事人看上一間心儀的房子，房仲信誓旦旦保證屋主同意她的出價，甚至出示對方的LINE對話截圖，內容明確表示「價格沒問題，可以賣」。雙方協議隔天由屋主簽署斡旋同意書，交易看似進入正軌。然而，屋主突然以「家中有事」為由要求延後簽約，首購族雖有所疑慮，仍配合房仲安排新日期。

令人意想不到的戲劇轉折在隔天上演，房仲打來電話告知，房子已經賣給屋主的親戚，讓原本期待的交易化為泡影。對此案例臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享表示，這種情況在業界並不少見，尤其是房市火熱地區，親友往往在最後關頭插手，讓原本談妥的買方成了「備選方案」。雖然這樣的操作讓人感到不公平，但不少屋主仍傾向優先出售給熟人。

專家指出，法律上屋主在未簽署斡旋同意書前，交易尚未真正成立。即使房仲出示對話截圖，也不具法律效力，屋主此時反悔或另售他人並不違法。購屋者應注意斡旋制度的法律盲點，切勿輕信口頭承諾。