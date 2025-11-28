高雄買房自住「環境舒適or離公司近」！　過來人2原因秒選後者

▲原PO不曉得選哪間比較好。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名網友想買一間高雄房自住，有兩個喜歡的物件，陷入苦思，要選舒適的三房，還是離上班地點近，但是交通便利卻較低的房子。對此，信義房屋專家表示，如果是上班族，通勤要優先考量。

一名網友在PTT發文，第一間是位於高雄科工館旁的「高博館」，屋齡約20年，室內坪數約21坪，格局為三房一平面車位，位於11樓，環境安靜，面對綠園道，適合日常散步。地點鄰近輕軌站與科工館捷運站，交通機能便利。不過，該社區為口字型設計，通風稍差，且需自行倒垃圾，裝潢需投入120萬元。

第二間則是文山特區內的「新天地」，屋齡22年，室內約23.4坪，位於12樓。原PO強調此社區管理明亮、服務良好，街道整潔，生活機能完整，步行即可抵達商圈與公園，且離公司較近，只要10分鐘即可，且不用追垃圾車，舒適度較高，但交通便捷度略輸高博館。

貼文曝光，網友紛紛推薦第二間，不僅地點比較好，且離公司近，「這兩間相比都差不多，挑總花費低的吧」、「兩個條件都差不多，是我會買文山特區」、「論地點的話，文山特區會比較好」、「自住當然選最舒服的2，格局好，通勤少，不用追垃圾車，未來的話，目前利多也是2」、「我選離公司欸，因為每天都要上班」、「通勤近很重要，不然每天會浪費很多時間」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，建議可以選比較新的房子，畢竟房子住久了都會老，之後要轉也會比較好賣。至於哪間比較好，就要看原PO的取捨，看自己比較注重什麼；另外，如果是上班族的話，曾經理建議，選擇離公司近、通勤時間短會比較好。