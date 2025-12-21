都更後「便宜小吃店都沒了」　他嘆機能變差！大票反搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

都市更新讓街景變乾淨、建物變嶄新，但機能是否同步提升，卻不是人人都同意。就有一名長期住在大同區的網友表示，住家附近陸續都更、危老重建後，市容雖然確實變好，但「生活機能反而下降」，原本一樓林立的小吃、雜貨通通不見，取而代之的只有房仲、當鋪、代銷等，讓他忍不住疑惑，話題引發討論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「都更生活機能會上升還下降？」自己住在大同區，近年附近不少老屋重建，「一些住宅原本下面都是店面，後來變成純住宅。」他指出，像附近某棟重建後，一樓只剩房仲店、當鋪跟代銷，讓他忍不住好奇，「那些便宜的小吃都沒了，租得起嗎？都更這樣一直做，機能會不會下降？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友看法兩極，有人認為機能並沒有下降，而是「你想要的機能不等於別人要的」，「你要的小吃是別人的嫌惡設施，油煙蟑螂老鼠人家可能不想要。」也有人直言，「新大樓就是租不起」、「原本店面寬5米30坪現在剩3米15坪又要租一樣金額，要怎麼開店？」

不少網友更提到油煙、蟑螂等議題，直言餐飲店在新建案的一樓，本來就不受居民歡迎，「對新世代來說咖啡廳比小吃店實用，小吃店去寧夏或延三夜市就有。」「這種店面就沒有廚房設計，根本當不了小吃店。」「年輕人去重劃區，不只因為房價，也因為街廓整齊、沒有一堆有的沒的，半夜蟑螂老鼠很可怕。」

整體而言，多數人認為都更後店面租金上漲、格局變小，加上新大樓住戶較排斥餐飲業，使「小吃街景消失」幾乎是必然結果；但「機能是否下降」，仍取決於每個人對生活便利的定義。