高雄議價率飆17.1％六都之冠！房市買氣低迷恐掀價格戰

▲南部房市供給量大、買方觀望，使議價空間擴大，賣方不得不讓利。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者董美琪／綜合報導

住商機構25日表示，若房市買氣持續偏弱，全台可能加速走向「價格競爭」。從今年1月至10月的內部成交紀錄來看，六都議價率普遍拉升，其中又以高雄最突出，平均議價空間拉大到17.1％，不僅排名六都第一，較去年同期也多出4.3個百分點，是六都增幅最大的城市。

住商公布的統計指出，今年前10月的大樓、華廈與公寓交易中，六都及全台議價幅度全數走高。台北市平均議價率來到13.7％，年增1.4個百分點；新北市則從去年的10.6％提高到13.8％，增加3.2個百分點。桃園今年議價幅度達15.0％，和去年同期相比增加4.1個百分點。

中南部部分，台中市的議價率為12.5％，年增3.3個百分點；台南市則有16.9％，名列六都第二，較去年增加3.5個百分點。高雄市則以17.1％居冠，年增4.3個百分點，是六都當中漲幅最明顯的區域。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，信用管制與景氣放緩讓買方轉趨保守，不再像過去那樣急於追價，市場再也不是過去那種「喊多少就成交多少」的熱絡狀態。

針對南部議價空間擴大的情況，他指出，南二都因科技產業進駐，吸引大量建商推案，使得供給大幅增加。如今景氣反轉、買方步調放慢，若賣方無法迅速去化庫存，將形成壓力，有利於買方爭取更大折扣。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，議價空間擴大代表市場回到更理性的買盤環境。政策趨嚴後，不論新成屋或中古屋，賣方已難再堅持價格不動，市場普遍接受適度讓利。不過她也強調，買方雖能爭取更高議價幅度，但仍需根據物件條件與自身需求做出判斷，避免因盲目砍價而錯失合適的房源。