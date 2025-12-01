西門町女僕酒吧短命撤出　房東月開38萬找嘸人

▲西門町標榜女僕裝、二次元Coswer的酒吧「00:00」，開業短短約1年就撤出，歇業至今也過了約1年仍養蚊（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

西門町標榜女僕裝、二次元Coser的酒吧，開業短短約1年就撤出，歇業至今也過了約1年仍養蚊。經查，該店面房東月開38萬元求租，在地房仲分析，該路段開酒吧確實難做，但若開一般餐飲應頗適合，且此開價不貴，隨區域店面市場好轉，成功去化有機會。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

西門町精華地段的特色酒吧「00:00」，過去標榜女僕裝、二次元等特色，全是Coser，但該店僅開業短短約1年時間就撤出。

如今，「00:00」撤出也過了約1年時間，店面仍閒置養蚊。經查《591房屋交易網》，該透店以每月38萬元價碼求租，店1+2樓使用面積約55坪，經查謄本房東為蘇姓自然人，在2017年透過繼承取得。





▲該店面以每月38萬元招租，權狀55坪。（圖／翻攝自591）

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「該店面位於中華路，雖然中華路的人潮量不及徒步區，但店面效益仍不差，尤其是本次討論店面緊鄰台灣塩酥雞、成都楊桃汁等名店，是相當不錯的點位。」

為何酒吧短命歇業？劉家豪認為：「是業種的問題！」他表示：「中華路上沒有酒吧群聚性，要喝酒，不會想到這裡來，只會往紅樓一帶移動。」

劉家豪接著表示：「西門町中華路近年慢慢轉型為以餐飲為主力，若開設美食小吃，相信好經營很多，且55坪的空間不大不小，剛剛好，以每月38萬元來說，平均單價7000元也符合行情，不貴，隨區域店面市場越來越好，相信若房東願意降一點，成功去化不難。」

▲今年西門町有5筆月租總價超過20萬元的交易，其中最高價的是成都路7號。（表／記者項瀚製）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「近年來，西門町商圈頗有復甦的力道，許多高總價的指標店面都成功去化，還有一些過去租給夾娃娃機業者的店面，也都陸續有業者進駐，讓商圈更有活力。」

觀察實價登錄，今年西門町有5筆月租總價超過20萬元的交易，其中最高價的是成都路7號，7月時《ETtoday》曾報導該店面租客為「富錦樹」公司。

「富錦樹」大有來頭，代理多家知名餐飲品牌，其中就包括日前爆紅的日本東京甜甜圈店「I’m donut？」。不過時隔5個月再度走訪，該店面仍被木板包著，裝修看不出新進度。

