ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

西門町女僕酒吧短命撤出　房東月開38萬找嘸人

▲▼ 西門町 。（圖／記者項瀚攝）

▲西門町標榜女僕裝、二次元Coswer的酒吧「00:00」，開業短短約1年就撤出，歇業至今也過了約1年仍養蚊（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

西門町標榜女僕裝、二次元Coser的酒吧，開業短短約1年就撤出，歇業至今也過了約1年仍養蚊。經查，該店面房東月開38萬元求租，在地房仲分析，該路段開酒吧確實難做，但若開一般餐飲應頗適合，且此開價不貴，隨區域店面市場好轉，成功去化有機會。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

西門町精華地段的特色酒吧「00:00」，過去標榜女僕裝、二次元等特色，全是Coser，但該店僅開業短短約1年時間就撤出。

如今，「00:00」撤出也過了約1年時間，店面仍閒置養蚊。經查《591房屋交易網》，該透店以每月38萬元價碼求租，店1+2樓使用面積約55坪，經查謄本房東為蘇姓自然人，在2017年透過繼承取得。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲該店面以每月38萬元招租，權狀55坪。（圖／翻攝自591）

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「該店面位於中華路，雖然中華路的人潮量不及徒步區，但店面效益仍不差，尤其是本次討論店面緊鄰台灣塩酥雞、成都楊桃汁等名店，是相當不錯的點位。」

為何酒吧短命歇業？劉家豪認為：「是業種的問題！」他表示：「中華路上沒有酒吧群聚性，要喝酒，不會想到這裡來，只會往紅樓一帶移動。」

劉家豪接著表示：「西門町中華路近年慢慢轉型為以餐飲為主力，若開設美食小吃，相信好經營很多，且55坪的空間不大不小，剛剛好，以每月38萬元來說，平均單價7000元也符合行情，不貴，隨區域店面市場越來越好，相信若房東願意降一點，成功去化不難。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲今年西門町有5筆月租總價超過20萬元的交易，其中最高價的是成都路7號。（表／記者項瀚製）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「近年來，西門町商圈頗有復甦的力道，許多高總價的指標店面都成功去化，還有一些過去租給夾娃娃機業者的店面，也都陸續有業者進駐，讓商圈更有活力。」

觀察實價登錄，今年西門町有5筆月租總價超過20萬元的交易，其中最高價的是成都路7號，7月時《ETtoday》曾報導該店面租客為「富錦樹」公司。

「富錦樹」大有來頭，代理多家知名餐飲品牌，其中就包括日前爆紅的日本東京甜甜圈店「I’m donut？」。不過時隔5個月再度走訪，該店面仍被木板包著，裝修看不出新進度。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

關鍵字：女僕動漫二次元酒吧喝酒西門町東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

三地賣文山麥當勞「創區域高價」　每坪土地飆141萬

1987年開幕、曾是高雄第二家「麥當勞」的澄清店，是許多高雄人童年回憶。2011年搬到文山特區開設「高雄新澄清旗艦餐廳」後，成為當地地標。實登揭露，該店由「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造，以4億1292萬元再度掃進口袋，換算單價141萬元創區域新高。

11分鐘前

西門町女僕酒吧短命撤出　房東月開38萬找嘸人

西門町標榜女僕裝、二次元Coser的酒吧，開業短短約1年就撤出，歇業至今也過了約1年仍養蚊。經查，該店面房東月開38萬元求租，在地房仲分析，該路段開酒吧確實難做，但若開一般餐飲應頗適合，且此開價不貴，隨區域店面市場好轉，成功去化有機會。

1小時前

月付不到萬元住億級員工宿舍　日本最強「被動式小鎮」曝光

在節能減碳、淨零排碳的共識之下，「被動式住宅」概念成為出口，位於日本富山縣黑部市，同時也是YKK集團發源地，該集團耗資181億日圓、完成到第5期的「被動式小鎮PASSIVETOWN」，被稱為日本最強「被動式低碳小鎮」。

1小時前

30年老屋翻新有補助！　內政部宣布：每棟最高960萬

內政部公布「老宅延壽」補助方案細節，針對公寓及透天住宅提供多項修繕補助。公寓公共空間每棟最高可補助新台幣960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元，但有4種情況不在補助範圍內。補助申請最晚須於民國116年12月31日前送件，施工原則以1年內完成為目標。

11小時前

韓青年購屋夢碎！首爾30多歲無殼家庭「連年飆升」　53萬戶創新高

最新統計指出，去年南韓首爾30歲至39歲的無屋家庭數達52萬7729戶，創下統計以來新高，反映年輕世代購屋困難加劇。

16小時前

新竹男遭「強制遷離」…2度回社區拔監視器！喊：憲法保障居住權

新竹一名吳姓男子因長期在住處發出噪音擾鄰，遭管委會請求遷離房屋，並由新竹地院法官判決遷離確定，管委會因此依照判決在2樓電梯處架設監視器，蒐證吳男是否有返回住處；吳男對此不滿，直呼「憲法有保障居住權」，提出告訴請求拆除監視器。新竹地院法官審理後，駁回吳男請求。可上訴。

17小時前

大學生租屋聽怪聲以為鬧鬼　一開地下室門驚覺家裡「多一個人」

美國俄亥俄州10名大學生一起租屋生活，但入住之後不斷聽見地下室傳出難以解釋的怪聲，屋裡廚房、浴室抽屜被打開，沒在使用的房間卻亮著燈，還以為遇到靈異事件。出於好奇，他們循著聲音找到地下室一扇被鎖住的門，這才驚覺有一名男子就住在地下室裡面。

17小時前

台南又有社宅開土！ 138戶估2028完工

位於台南市東區的社會住宅「平實安居A」日前終於動工，預計在2028年完工後提供當地138戶居住單元，總工程經費達8億3,625萬，由中央全額投資興建，此外，同樣位於平實重劃區內的「平實安居B、C」也已經動工。

18小時前

高雄議價率飆17.1％六都之冠！房市買氣低迷恐掀價格戰

住商機構25日表示，若房市買氣持續偏弱，全台可能加速走向「價格競爭」。從今年1月至10月的內部成交紀錄來看，六都議價率普遍拉升，其中又以高雄最突出，平均議價空間拉大到17.1％，不僅排名六都第一，較去年同期也多出4.3個百分點，是六都增幅最大的城市。

19小時前

「信貸利率比房貸低」：人比房子值錢？　內行戳破銀行想法

最近有網友在PTT房產板發文，提到自己發現「信貸利率竟然比房貸還低」，引起不少網友的熱烈回應。該原PO表示，現在房貸利率多落在2.5%到2.8%之間，但如果信用評等良好且是銀行的優質客戶，信貸利率甚至能壓到2.3%或更低。原PO還直呼：「這是不是反過來了？難道銀行覺得人比房子值錢？」

20小時前

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

老屋翻新有補助！最高每棟最高9..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

不少社區住戶「搶著當委員？」　..

12歲兒買淡水1600萬房！　..

批踢踢：信貸利率比房貸低　內行..

新竹男遭「強制遷離」喊：憲法保..

住1.2坪房間！夫妻退掉公寓　..

地主全是百億級大亨　雙北3歇業..

學生租屋狂聽怪聲　驚覺家裡「多..

25億空中鳳城淪「便當城」？　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

三地賣文山麥當勞「創區域高價」..

西門町女僕酒吧短命撤出　房東月..

月付不到萬元住億級員工宿舍　日..

老屋翻新有補助！最高每棟最高9..

韓青年購屋夢碎！首爾無殼家庭「..

新竹男遭「強制遷離」喊：憲法保..

學生租屋狂聽怪聲　驚覺家裡「多..

台南又有社宅開土！ 138戶估..

高雄議價率飆17.1％六都之冠

批踢踢：信貸利率比房貸低　內行..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366