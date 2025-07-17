「 I'm donut？」開分店？　富錦樹年砸1020萬租西門町店面

記者項瀚／台北報導

近日爆紅的甜甜圈名店「I’m donut？」月砸85萬元，換算年租金高達1020萬元，承租西門町黃金透店，且只有承租1~2樓，坪數僅約35坪。有趣的是，該透店5層才剛以2.2億元交易，換算下來新房東的租金投報高達4.6%以上，相當罕見。

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▲甜甜圈名店「I’m donut？」月砸85萬元，換算每年1020萬元租下西門町35坪小店（圖／記者項瀚攝）

西門町6號出口旁黃金透天店面，過去承租給韓式拍貼機店，該透店去年12月以2.2億元交易，建物115.34坪、土地25.71坪，此高總價交易登上各家地產新聞版面，經查謄本，買方為亞詮機電工程公司。

有趣的是，近期實登揭露，該店面以每月85萬元出租，換算下來每年高達1020萬元，且以2.2億元交易推算，租金投報率竟高達4.6%，相當罕見。

進一步觀察實登，本次租賃面積僅約35坪，再對照謄本面積，承租方只租了1、2樓空間。也就是說，每月的平均租金單價高達2.4萬元。

記者實地走訪，目前該店正在進行裝修工程，門口室內裝修施工許可證顯示，裝修住戶是「富錦樹」公司。該公司大有來頭，代理多家知名餐飲品牌，其中就包括日前爆紅的日本東京甜甜圈店「I’m donut？」。

本次「富錦樹」公司大手筆租下西門町店面，要開什麼店？集團表示：「目前該店僅內部整理，尚未開始正式裝潢，暫不便透露未來會由什麼品牌進駐。」

▲本次大手筆租金西門町店面的租客，就是「I’m donut？」的代理商「富錦樹」公司。（圖／記者黃士原攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該店月租85萬元，平均租金單價高達2.4萬元，看似極高，但因屬西門町店效最好的一級戰區，且出租面積小、單價容易創高，過去西門町也曾出現1樓租金單價近3萬元的案例。」

邱鼎峯進一步表示：「本案僅出租1+2樓租金報酬率就有4.6%，若其他樓層滿租，甚至可達5%以上，在當前投資市場上相當罕見。而成交價2.2億元換算土地單價856萬元/坪，也是區域行情價區間，這樣的優質產品在過去極少釋出。」

台灣房屋西門加盟店店長表示：「該店面坪數空間不大，但不要緊，這點位走外帶餐飲相當適合，曝光效益極佳，又有相對寬敞的徒步區可供民眾排隊，未來富錦樹若是開設甜甜圈『 I’m donut』，或是剛引進台灣的薯條『Potato Corner』，相信每月85萬元不會造成負擔。」

▲西門町黃金店面才剛以2.2億元交易，就又以每月85萬元出租。（表／記者項瀚製）

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