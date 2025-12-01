高雄陳家出手救商圈！美奇萊舊址迎全聯　助攻新案創新高

▲2020年底歇業的「美奇萊影城」舊址，地主高雄陳家陸續招商，引進全聯等品牌，讓老商圈話題性大增。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高醫生活圈是高雄早期發展區段，機能完整度一直名列市區前茅，近期更因高醫「十全新診區」掛上招牌，以及2020年底歇業的「美奇萊影城」舊址，地主高雄陳家陸續招商，引進全聯等品牌，讓老商圈話題性大增，區域新案行情正式站上5字頭。

高醫生活圈核心以高雄醫學大學與附設醫院、高雄醫學大學為主，帶來的龐大醫療人潮與學生族群，讓區域生活機能相當發達，不過前幾年高醫對面的十全一路「家樂福」與「美奇萊影城」相繼熄燈，一度讓在地人相當感嘆商圈黯淡了一半。

2大建物的地主原本均為高雄陳啟川家族的資產管理公司「南和興產」，在地知名度極高。「家樂福」在2019年出售給高醫後，已改建為「十全新診區」，外牆日前掛上新招牌，在地居民都相當期待開幕。

▲前幾年高醫對面的十全一路家樂福與美奇萊影城相繼熄燈，一度讓在地人相當感嘆商圈黯淡了一半。（圖／記者張雅雲攝）

2020年底歇業的美奇萊影城，空置多年後，今年在「南和興產」積極招商下迎來新品牌，已有全聯、SUBWAY、壽司店等街邊店陸續進駐。據在地房仲預估，1樓店面租金每坪約4500元上下，屬區域相對熱門的街邊店。至於2樓以上因坪數偏大、格局特殊，招商相對受限，租金細節尚未對外曝光。

城安建設銷售業務部顧藍烱嘉表示，近年該區受惠周邊的富邦凹子底BOT、聯上停35BOT、義享天地2期等產業進駐，以及捷運紅線R12後驛站、高雄新車站完工等利多，吸引不少購屋客青睞。

▲高醫生活圈5年內大樓均價為41萬元，首度有新案「聯茂知裏」成交價跨過5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

該區因可建地有限，新推案不多，根據《高雄實價網》統計，5年內大樓均價為41萬元，首度有新案「聯茂知裏」成交價跨過5字頭，成交價達51.6萬元。

藍烱嘉分析，高醫生活圈成熟、醫療量能強，相較北高不少新案以工程師、首購族主力，罕見呈現「醫護族群買盤佔比高」的獨特結構，隨著高醫擴充量能，相關醫療、教學、研究人員的自住需求同步提升，加上供給不多，帶動新案房價上漲。

