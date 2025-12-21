瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」　117年將完工

▲瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍規劃地下2層、地上8層，整合地政與醫療功能於一體。。（圖／新北市政府工務局）

記者莊智勝／新北報導

新北市瑞芳地政事務所原有辦公大樓自民國56年啟用至今，已明顯老舊，且經鑑定為高氯離子侵蝕建物，加上鄰近的瑞芳區衛生所因空間不足，因此新北市政府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，市長侯友宜21日主持祈福動土典禮，期許工程如質如期完工，預計117年7月完工，將提供更舒適、便捷辦公環境與服務品質。

侯友宜市長表示，瑞芳地政事務所啟用迄今建物已顯老舊，辦公室及檔案存儲空間都面臨不足的問題，瑞芳衛生所也因空間過於狹小，進而影響服務，兩者都極有必要更新。市府積極整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於地政事務所原址合建聯合辦公廳舍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工務局長馮兆麟指出，該辦公大樓興建工程總經費約5.3億元，規劃地下2層、地上8層。其中地下層為停車場及機房；1至3樓將提供看診、復健及早療等多元診療服務；4至7樓專供地政相關業務辦理；8樓設置大型會議室，供研討及交流使用。建築符合國內最新環保減碳及永續發展理念及法規，內部機能完善，外圍人行空間便民，完工後將成為瑞芳區重要地標。

新工處長簡必琦說明，為呼應瑞芳歷史悠久的採礦產業文化，建築的外牆將採用礦石質感的瓷磚作呼應，沉穩低調。建築每一層樓會逐漸往後退縮，可降低建築物對道路人車的壓迫感，也象徵瑞芳當地的山城風貌，營造出層層山稜的意象。

簡必琦進一步說明，建築整體設計兼具地政單位的沉穩形象與醫療單位的寧靜簡約風格，室內設置多處眺望平台，引入充足陽光與自然通風，不論是辦公員工或洽公民眾，都不會有狹窄不適的感覺，預計117年7月完工後呈現嶄新的風貌，期許讓民眾享有優質且便利的洽公環境。

▼市府整合將地政及衛生單位，在瑞芳地政事務所原址改建為地政暨衛生所聯合辦公大樓。（圖／新北市政府工務局）