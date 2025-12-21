ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」　117年將完工

▲▼瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」　117年將完工。（圖／新北市政府工務局）

▲瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍規劃地下2層、地上8層，整合地政與醫療功能於一體。。（圖／新北市政府工務局）

記者莊智勝／新北報導

新北市瑞芳地政事務所原有辦公大樓自民國56年啟用至今，已明顯老舊，且經鑑定為高氯離子侵蝕建物，加上鄰近的瑞芳區衛生所因空間不足，因此新北市政府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，市長侯友宜21日主持祈福動土典禮，期許工程如質如期完工，預計117年7月完工，將提供更舒適、便捷辦公環境與服務品質。

侯友宜市長表示，瑞芳地政事務所啟用迄今建物已顯老舊，辦公室及檔案存儲空間都面臨不足的問題，瑞芳衛生所也因空間過於狹小，進而影響服務，兩者都極有必要更新。市府積極整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於地政事務所原址合建聯合辦公廳舍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工務局長馮兆麟指出，該辦公大樓興建工程總經費約5.3億元，規劃地下2層、地上8層。其中地下層為停車場及機房；1至3樓將提供看診、復健及早療等多元診療服務；4至7樓專供地政相關業務辦理；8樓設置大型會議室，供研討及交流使用。建築符合國內最新環保減碳及永續發展理念及法規，內部機能完善，外圍人行空間便民，完工後將成為瑞芳區重要地標。

新工處長簡必琦說明，為呼應瑞芳歷史悠久的採礦產業文化，建築的外牆將採用礦石質感的瓷磚作呼應，沉穩低調。建築每一層樓會逐漸往後退縮，可降低建築物對道路人車的壓迫感，也象徵瑞芳當地的山城風貌，營造出層層山稜的意象。

簡必琦進一步說明，建築整體設計兼具地政單位的沉穩形象與醫療單位的寧靜簡約風格，室內設置多處眺望平台，引入充足陽光與自然通風，不論是辦公員工或洽公民眾，都不會有狹窄不適的感覺，預計117年7月完工後呈現嶄新的風貌，期許讓民眾享有優質且便利的洽公環境。

▼市府整合將地政及衛生單位，在瑞芳地政事務所原址改建為地政暨衛生所聯合辦公大樓。（圖／新北市政府工務局）

▲▼瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」　117年將完工。（圖／新北市政府工務局）

關鍵字：瑞芳地政事務所新北市瑞芳房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」　117年將完工

新北市瑞芳地政事務所原有辦公大樓自民國56年啟用至今，已明顯老舊，且經鑑定為高氯離子侵蝕建物，加上鄰近的瑞芳區衛生所因空間不足，因此新北市政府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，市長侯友宜21日主持祈福動土典禮，期許工程如質如期完工，預計117年7月完工，將提供更舒適、便捷辦公環境與服務品質。

17分鐘前

婚房變凶宅！砸近500萬裝潢工人觸電亡　屋主嚇到不敢入住

中國湖北省黃石市一名屋主砸下110萬人民幣（約新台幣487萬元）裝修婚房，不料一名工人在施工時觸電身亡，導致房子蒙上凶宅陰影，屋主嚇到連鑰匙都不敢插。他憤而採取法律行動，並以房屋貶值為由求償，法院認定房屋貶值為客觀損失，事故責任方需賠償屋主5萬人民幣（約新台幣22萬元）。

1小時前

高房價、高利率雙壓！美11月房價創新高　銷售年減1％

美國房市在高房價、高房貸利率與供給再度收緊的多重壓力下，買氣持續承壓。全美不動產經紀人協會公布的最新數據，美國11月成屋銷售僅小幅回升，年比仍呈現下滑，顯示潛在購屋族在負擔能力受限的情況下，進場意願依舊保守。

1小時前

北投第一座社宅！　步行5分到捷運站

台北市北投區終於要有社宅了！「稻香安居」在11月已經舉行動土典禮，該案基地距離捷運只要步行5分鐘即可抵達，預計在2029年完工後提供約468戶居住單元，全案由中央興建投資31億。

3小時前

都更後「便宜小吃店都沒了」　他嘆機能變差！大票反搖頭

都市更新讓街景變乾淨、建物變嶄新，但機能是否同步提升，卻不是人人都同意。就有一名長期住在大同區的網友表示，住家附近陸續都更、危老重建後，市容雖然確實變好，但「生活機能反而下降」，原本一樓林立的小吃、雜貨通通不見，取而代之的只有房仲、當鋪、代銷等，讓他忍不住疑惑，話題引發討論。

3小時前

老屋翻新踩最大雷！　女屋主崩潰：花錢買教訓

一名女網友近期在網路論壇Dcard分享自己老屋翻新的經歷，坦言因認識一位統包土水師傅，便將家中整修工程交給對方，結果踩到裝潢最大的雷，讓她不得不上網抱怨，貼文一出引起許多討論。

3小時前

一來台北就想逃！南部女怨交通「擠又亂」　網不認同：僅1缺點

一名在南部生活22年的女網友透露，近期周末常到台北參加活動，發現不論搭捷運或開車，完全無法適應北部的生活。她抱怨表示，台北捷運常常人擠人，出站後還需走一段路才能抵達目的地；開車又很容易面臨塞車與高昂停車費問題，因此每次辦完事情就想「趕快逃離」。貼文引發熱議，有網友認同原PO，認為在台北花費太高，一樣的錢在南部可以買3倍大的房子，「完全沒誘因待在北部」；不過更多人反駁，直言台北除了天氣之外，想不到其他缺點，尤其光是公車捷運就贏外縣市了。

4小時前

房價倒掛！大樓單價追上豪墅　企業主回歸「有天有地」更實在

央行信用管制不動如山，台中市不動產開發商業同業公會日前預測，房市將邁入重視「差異化」與「專屬性」，其中總價5千萬元以上的透天豪墅，已成為企業主與高資產族群重新佈局資產的重要選項，這股趨勢，正從台中核心蛋黃區一路向外擴散至彰化、南投等生活圈。

5小時前

家人贊助1000萬當頭期款「但開出1條件」　一票挺不買：拿人手短

如果家人願意幫忙負擔頭期款，看到喜歡的房子，會不會直接買下去？近日有網友發文表示，男友家人願意資助1000萬元頭期款，但唯一的條件是必須買透天厝，不過，男友仍舊不敢買房，擔心經濟壓力會太大，因此母子倆便吵起來了，不知道大家怎麼看？貼文曝光後，引起討論。

5小時前

交屋潮爆量卻沒錢裝潢？　設計師曝慘況：預算都被銀行吃掉

雖然今年出現大量交屋潮，但室內裝修業仍冷清，業者感嘆：「主要是受到貸款成數影響，客戶裝修預算大幅降低，把原本預留下來要裝潢的錢，都拿去付房子款項了。」但即便如此，部分項目仍保持熱度，像是因應AI科技趨勢的居家智能設備系統。

7小時前

【台北上班新方式】驚見西裝男划船通勤！？原PO：我還在塞車欸XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主..

電梯透天不如大樓？網點關鍵：沒..

三重CITYLINK開幕　頂層..

鍾嘉村交保後再賣地　愛山林7...

媽媽堅持「要有和室」曝原因！她..

最貴地段驚見「史前人骨」！　台..

從排隊瘋搶到破盤殺出！　北屯新..

共同繼承公寓「姊姊想賣」！她苦..

搬到中南部「能存更多錢？」房產..

買北市比新北便宜！　建商沒料到..

ETtoday房產雲

最新新聞more

瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5..

砸500萬裝潢「婚房變凶宅」　..

高房價、高利率雙壓！美11月房..

北投第一座社宅！　步行5分到捷..

都更後「小吃沒了」他嘆機能變差..

老屋翻新踩最大雷！　女屋主崩潰..

南部女怨台北交通「擠又亂」：一..

大樓單價追上豪墅　企業主回歸「..

贊助1000萬「但開出1條件」..

交屋潮爆量卻沒錢裝潢？　設計師..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366