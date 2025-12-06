「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

▲會不會特別想要和名人住在附近？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

會不會特別想要和名人住在附近？近日有網友發文表示，有一些豪宅或是特定的路，都有很多名人居住在那，他們能夠影響到房價嗎？大家會不會為了名人而想搬過去？對此，信義房屋專家認為，房價的話影響應該不大，不過是否會增加其他人的購買意願，則要看這個名人是誰。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「買房會因為名人搬過去嗎」為標題發文，提到有些名人住在信義聯勤、明日博或是西華富邦，另外北投也住了不少名人，名人效應是否會影響到房價呢？大家是否會為了名人而想搬過去？

貼文曝光後，底下網友表示，「我如果買得起當然會選鄰居，問題是你舉例的我都買不起」、「明星根本影響不了房價 ，而是他們本來就挑貴的買」、「要看是誰吧？如果是李多慧的話，馬上加價買搬過去」、「只會因為爛人而想搬走吧」、「不用明星，之前我舊家隔壁是鄉長，他就幫過我們不少忙」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果是名人，其實也很難說加不加分，還是要看住的人是誰，像郭台銘，有些人可能就會覺得住附近有生意，所以會加分；但如果是常傳出負面新聞的名人，或樓下常有採訪車，可能就不是加分了。回歸價格方面，主要還是看供需，如果需求大於供給，價格就會漲，但通常影響不大，曾敬德也舉例，像是周杰倫住的地方，一般人也未必買得起，所以不影響供需，就不會影響價格。