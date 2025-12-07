同社區「有社宅」能買嗎？　專家曝1關鍵：就各自生活

▲同社區中有社宅，要注意什麼嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果社會住宅在附近，是否會影響購屋意願？近日有網友發文表示，他最近在看預售屋，但發現該處有一部分的房子之後會變成社宅，若社宅在同個社區內，會有什麼影響嗎？對此，信義房屋專家認為，這就要看案子規劃，如果不是混居，動線有分開，就不太影響。

有網友在PTT的home-sale板上，以「同社區中有社宅的房子，大家會考慮嗎」為標題發文，提到他最近在看的預售屋，似乎是地主和國有地一起合建，所以未來有一部分的房子會變成社宅。

原PO想知道，若為同社區內有社宅，會有什麼影響嗎？是否可能出現車位被亂停的狀況？他同時也想確認，還有什麼地方是需要考量的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有社宅住戶出入就比較複雜，什麼類人都可能有」、「歧視社宅真的是很沒有必要」、「有社宅機能就會X打沒社宅的至少10條街」、「純住也會出怪人，都是運氣」、「非社宅還不是一堆怪人，住過就懂」、「住社宅的太誇張處理方式比一般住戶處理方式更多」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實主要是看案子的規劃，看是否混居、有無切分開來，如果動線有規劃好，就沒什麼影響、各自生活。至於網友提到的機能方面，其實有沒有社宅，都是差不多的。