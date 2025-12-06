東屋助攻！軍旅夫妻檔轉戰新人房仲　雙入圍年度大獎

▲房市在限貸寒冬下，東森房屋台南成功海安加盟店出現新人夫妻檔，雙雙入圍東屋年度房仲大獎。（圖／東森房屋台南成功海安加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

今年房市受限貸影響，不少房仲明顯感受到景氣不如預期的壓力，在市場寒風下，東森房屋台南成功海安加盟店出現新人夫妻檔，吳皇慶退伍後，與妻子林子渝一起轉戰房仲，夫妻倆從原本零基礎的新人，攜手努力一舉雙雙入圍東屋年度房仲大獎。

出身軍旅的吳皇慶退伍後選擇轉戰房仲，一開始連專有名詞都陌生；妻子林子渝因不捨與先生多年軍旅生活聚少離多，也想陪伴先生一起努力，毅然攜手投入房仲市場。

夫妻倆一起轉換跑道，不只是人生重大決定，更像是「並肩作戰」。他們笑說：「從軍旅到房仲，雖然戰場不同，但依然是彼此的戰友。」

▲東森房屋台南成功海安加盟店因為有標準化流程、完整教材與系統化教育訓練，讓原本對房仲感到陌生的房仲新人迅速找到方向。（圖／東森房屋台南成功海安加盟店提供）

林子渝過去歷經牙科助理、院長特助、全職媽媽，也曾在KTV與賣場工作，多元的服務背景，讓她面對客戶時總能更細膩地觀察需求。

她回憶剛進東森房屋時，因為有標準化流程、完整教材與系統化教育訓練，讓原本對房仲感到陌生的她迅速找到方向，「過往所有經驗加上東森的訓練，一瞬間全部串連起來，變成我服務客戶的養份。」

夫妻倆從零起步，一通通陌生開發電話、一趟趟帶看，把成交建立在真誠與信任上，而背後最穩固的力量，就是東森房屋的完整制度與平台支援。

吳皇慶說：「我們不是孤軍奮戰，而是有一個龐大的後勤團隊陪著我們一起進步。」店內教練式培訓、案例演練、法務知識、議價流程、每週專業課程，加上透明的升遷制度，讓他們在短時間內完成市場摸索，往專業前進。

▲出身軍旅的吳皇慶退伍後，妻子林子渝因不捨與先生多年軍旅生活聚少離多，夫妻倆一起轉戰房仲。（圖／東森房屋台南成功海安加盟店提供）

東森房屋台南成功海安加盟店店東黃家珅也表示，今年市場挑戰不少，新人願意投入本就不易，更別說能在短時間內取得亮眼成績，夫妻倆在今年不景氣的大環境中仍能脫穎而出，更難能可貴。「制度會給方向，但真正的關鍵，是他們願意投入、願意學、願意比別人多做一步。」

對於2人而言，房仲不只是銷售，而是一份把幸福從一個家庭交到另一個家庭的使命感。吳皇慶坦言，「每位客戶都把人生中最重要的資產交給我們，我們也希望用最真誠的心陪伴他們找到新的開始。」

秉持這樣的服務精神，夫妻檔在新人階段就攜手展現亮眼成績，成為東森房屋雲嘉南區最具潛力的新秀組合之一，也被客戶公認是最有默契的「最甜職場戰友」。

