東屋助攻！軍旅夫妻檔轉戰新人房仲　雙入圍年度大獎

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房市在限貸寒冬下，東森房屋台南成功海安加盟店出現新人夫妻檔，雙雙入圍東屋年度房仲大獎。（圖／東森房屋台南成功海安加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

今年房市受限貸影響，不少房仲明顯感受到景氣不如預期的壓力，在市場寒風下，東森房屋台南成功海安加盟店出現新人夫妻檔，吳皇慶退伍後，與妻子林子渝一起轉戰房仲，夫妻倆從原本零基礎的新人，攜手努力一舉雙雙入圍東屋年度房仲大獎。

出身軍旅的吳皇慶退伍後選擇轉戰房仲，一開始連專有名詞都陌生；妻子林子渝因不捨與先生多年軍旅生活聚少離多，也想陪伴先生一起努力，毅然攜手投入房仲市場。

夫妻倆一起轉換跑道，不只是人生重大決定，更像是「並肩作戰」。他們笑說：「從軍旅到房仲，雖然戰場不同，但依然是彼此的戰友。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲東森房屋台南成功海安加盟店因為有標準化流程、完整教材與系統化教育訓練，讓原本對房仲感到陌生的房仲新人迅速找到方向。（圖／東森房屋台南成功海安加盟店提供）

林子渝過去歷經牙科助理、院長特助、全職媽媽，也曾在KTV與賣場工作，多元的服務背景，讓她面對客戶時總能更細膩地觀察需求。

她回憶剛進東森房屋時，因為有標準化流程、完整教材與系統化教育訓練，讓原本對房仲感到陌生的她迅速找到方向，「過往所有經驗加上東森的訓練，一瞬間全部串連起來，變成我服務客戶的養份。」

夫妻倆從零起步，一通通陌生開發電話、一趟趟帶看，把成交建立在真誠與信任上，而背後最穩固的力量，就是東森房屋的完整制度與平台支援。

吳皇慶說：「我們不是孤軍奮戰，而是有一個龐大的後勤團隊陪著我們一起進步。」店內教練式培訓、案例演練、法務知識、議價流程、每週專業課程，加上透明的升遷制度，讓他們在短時間內完成市場摸索，往專業前進。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲出身軍旅的吳皇慶退伍後，妻子林子渝因不捨與先生多年軍旅生活聚少離多，夫妻倆一起轉戰房仲。（圖／東森房屋台南成功海安加盟店提供）

東森房屋台南成功海安加盟店店東黃家珅也表示，今年市場挑戰不少，新人願意投入本就不易，更別說能在短時間內取得亮眼成績，夫妻倆在今年不景氣的大環境中仍能脫穎而出，更難能可貴。「制度會給方向，但真正的關鍵，是他們願意投入、願意學、願意比別人多做一步。」

對於2人而言，房仲不只是銷售，而是一份把幸福從一個家庭交到另一個家庭的使命感。吳皇慶坦言，「每位客戶都把人生中最重要的資產交給我們，我們也希望用最真誠的心陪伴他們找到新的開始。」

秉持這樣的服務精神，夫妻檔在新人階段就攜手展現亮眼成績，成為東森房屋雲嘉南區最具潛力的新秀組合之一，也被客戶公認是最有默契的「最甜職場戰友」。

關鍵字：房仲夫妻檔東森房屋新人獎台南台南成功海安加盟房仲新人黃家珅限貸

