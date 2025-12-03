「竹竿狂敲影城外牆」短片掀熱議　網：鑿牆偷看IMAX？

▲有人拿竹竿敲影城的牆壁，留言歪樓成大型迷因現場，不少網友留言笑稱「現代鑿壁借光，看的是IMAX」。（圖／翻攝自Threads／s.m.o.c.e）

記者張雅雲／高雄報導

「嘉義影食匯_in89豪華影城」位於嘉義市東區，日前有一條無厘頭的影片在網路被朝聖，原來是有人拿竹竿敲影城的牆壁，留言歪樓成大型迷因現場，不少網友留言笑稱「現代鑿壁借光，看的是 IMAX」。

日前有網友「s.m.o.c.e」在Threads發了一段有人手持竹竿，反覆敲擊「in89影城」外牆的影片，畫面荒謬又突兀，讓網友忍不住留言「古有鑿壁借光、今有鑿牆看IMAX」、「他是想打通牆壁免費看 IMAX 嗎？」引來大批網友朝聖。

對此，該公司回應，「以往從未發生爭議，對影片出現的行為也不清楚原因。」該影城近年持續招商，調整商場品牌，提升進駐率，今年初寶雅已搶先進駐影城1樓，目前洽談的品牌包括「追風奇幻島」、「有情門」、「日本萬代台灣門市」、「GIGO」、「電子競技」等業者，皆有望12月起陸續進駐。

▲今年初寶雅搶先進駐影城1樓，目前洽談的品牌包括「追風奇幻島」、「有情門」、「日本萬代台灣門市」等業者，皆有望12月起陸續進駐。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產嘉義興嘉加盟店店長江智玄分析，影城所在區域雖位於嘉義市東區核心，但周邊以屋齡40年以上的舊透天為主，再加上嘉義人口結構老化、停車不易，使得區域人潮有限，也加深影城經營難度。

江智玄指出，周邊透天店面土地價值高，換算地價每坪落在80~100萬元間，總價多集中在3000~5000萬元，巷弄內透天住家總價約多落在1500~2000萬元，購屋客群以在地人、自住客居多。

因建地有限，周邊新大樓不多，僅預售案「嘉義都更好」、「華爾道夫」，未來完工將引進人口紅利，帶動商圈消費力。江智玄說：「附近就是『民族國小西側公辦都更2期』位於民族路與吳鳳北路交叉口，預計年底招商，未來完工還能推升區域商業機能。」

