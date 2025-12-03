ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

水湳「白色巨艦」月開118萬招租　傳連鎖大咖想租卻縮手

▲▼水湳,最貴租賃 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於經貿路一段上一棟商場規劃的建築，開出月租金118萬元在市場招租，成為百萬等級租賃案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市近年最具指標性的水湳經貿園區，商業租賃市場逐步啟航，位於經貿路一段上一棟商場規劃的建築，開出月租金118萬元在市場招租，成為百萬等級租賃案，建物全新落成、尚未裝潢，專家認為，該物件總價高，鎖定強大資金實力的企業或連鎖品牌。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於經貿路一段，這棟地坪371坪、建坪高達825坪的3層樓獨棟建築，白色外觀搭配帷幕，頗有企業總部的架勢，配備自有地下室停車場，更可工商登記、可隔間、可餐飲，開價月租118萬元，換算單坪租金約1439元。

據了解，該房東為重劃原地主，同樣住在北屯區，也是老台中人，起初建造商場就為出租使用，中間也有大型連鎖業者、上市櫃業者想要承租做複合型商場，但鑑於約300坪左右的鄰地「只售不租」，無法一併承租作為停車場使用而收手。

▲▼水湳,最貴租賃 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該建物因約300坪左右的鄰地「只售不租」，無法一併承租，承租方因此收手。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，21世紀不動產資深經理沈政興說明：「水湳經貿園區商業地產發展相較其他重劃區並不算快，周邊主要以中平路、中清路為代表，以經貿路周邊來說，則是受惠於會展中心、綠美圖等大型建設，適合需大規模營運空間、具備磁吸效應的高總價旗艦商場和企業總部。」

實際詢問承接個案的住商不動產北屯熱河加盟店陳雅君，她認為：「該建物為RC、合法商場，但坪數較大因此相當挑企業。」

陳雅君說：「目前周邊完成的建物不多，周邊土地重劃坪數小，因此物件具備稀缺性，以臨近鋼構300坪左右建物來說，租金行情就達50萬元，單價落在1800元，以租金行情來說，該物件單價並不高。」

▲▼水湳,最貴租賃 。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：台中房市水湳經貿商場租賃企業總部高租金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

水湳「白色巨艦」月開118萬招租　傳連鎖大咖想租卻縮手

台中房市近年最具指標性的水湳經貿園區，商業租賃市場逐步啟航，位於經貿路一段上一棟商場規劃的建築，開出月租金118萬元在市場招租，成為百萬等級租賃案，建物全新落成、尚未裝潢，專家認為，該物件總價高，鎖定強大資金實力的企業或連鎖品牌。

1小時前

「台灣飯店11點退房」一票人轟：很不人道！房務曝真實原因

出遊最愜意的事，就是能睡到自然醒！一名女網友直呼，是否只有她覺得「飯店規定中午11點退房這件事很不人道？」該文引發萬人熱議，「3點入住、11點退房超不合理」、「泰國甚至24小時住好住滿」。不過房務人員現身解釋，只有請兩位員工，一個人休假的話，另一個就要掃20間，真的來不及掃。

1小時前

全台最大Mazda旗艦店將熄燈　30億大地主竟是電視台

號稱Mazda全台最大展間的內湖旗艦店，突傳出將在年底熄燈，引發熱議。經查該店占地廣達1911坪，地主是民視電視台，早在20年前就購入。商仲分析，該地現在市值高達31.5億元。

2小時前

交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

隨著2026年交屋潮逼近，哪些區域、產品是地雷？最新一集《地產詹哥老實說》邀請樂居創辦人李奕農，揭示未來房市潛在風險，他點出3大恐淪套牢的產品，也列出賣壓較大的區域。不過整體而言，他相對看好明年房市，並給購屋族3大建議。

3小時前

拔插頭不一定省電！專家點名「7電器」別亂拔：恐更耗電、釀風險

許多人習慣在電器不使用時拔掉插頭，希望減少「待機電力」造成的隱性耗電。不過，美國電器專家Tim Hodnicki提醒，並非所有電器都適合頻繁拔插頭，有些大型或高功率家電若斷電，不但無法省電，甚至會造成損壞與安全風險。

4小時前

為清償票款　人氣蔬食餐廳1210萬淪法拍

位於新崛江商圈的韓式蔬食堂，相當受在地人歡迎。近期債務人因「清償票款」強制執行，1樓公寓店面遭法拍，坪數42.46坪，單價37.9萬元，9日將一拍，底價1210萬元。專家表示，商圈外圍人潮流失，店面價值與住家差不多。

4小時前

岳母借錢給女婿買房！婚姻破裂後想討回100萬　法官判免還

新竹一名曾姓婦人控訴，女婿葉男於民國99年買房時曾向她借貸100萬元，未料多年後葉男與女兒吳女關係生變，2人因此調解離婚，曾婦遂於111年寄發存證信函，要求葉男返還100萬元，然葉男卻置之不理，曾婦只好提告請求返還。新竹地院法官審理後，認為難以證明雙方有借貸關係之合意，因此駁回曾婦請求，判葉男免還。可上訴。

17小時前

寶佳高雄破壞價「回到2年前」 實登首揭跌破3字頭

寶佳機構多年來都是全台推案量榜首，日前傳出在各地開出「破壞價」賣到沒朋友，高雄寶佳機構首度出現實質「降價第一槍」，最新案「佳鋐雄匯」位於仁武，1日首次揭露實登，首批19筆均價30.38萬元，最低達28.95萬元，罕見跌破3字頭，堪稱房價「回到2年前」。

18小時前

Q2全國房價連續走跌「交易量減3成」 2縣市微幅上漲

內政部近日發布2025年第2季全國住宅價格指數為148.65，較上季微跌0.26%。內政部表示，本季受央行持續實施選擇性信用管制及美國關稅政策等因素影響，導致市場不確定性上升，購屋者心態趨於觀望保守，交易動能偏弱。

18小時前

禁止買房轉賣！東京新建高層住宅首度禁止　違者恐遭建商沒收千萬

三井不動產住宅公司通知購屋者，若在交屋前進行轉售，將沒收數千萬日圓手付金，並解除契約。這是知名民間開發商首次明文禁止交屋前轉售

19小時前

【這睡姿太猛！】兒子坐推車上睡超熟　臉卡推桿當安全扣用XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

拔插頭不一定省電！專家點名「7..

獨／板橋星聚點「天價租金復活」..

「11點退房」一票人轟：很不人..

寶佳高雄破壞價「回到2年前」 ..

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

西門町女僕酒吧短命撤出　房東月..

全台最大Mazda旗艦店將熄燈..

老屋翻新有補助！最高每棟最高9..

高雄陳家出手救商圈！美奇萊舊址..

ETtoday房產雲

最新新聞more

水湳「白色巨艦」月開118萬招..

「11點退房」一票人轟：很不人..

全台最大Mazda旗艦店將熄燈..

交屋潮來了！跌價有機會？　專家..

拔插頭不一定省電！專家點名「7..

為清償票款　人氣蔬食餐廳121..

岳母借錢給女婿買房！婚姻破裂後..

寶佳高雄破壞價「回到2年前」 ..

Q2全國房價連續走跌「交易量減..

日新建高層住宅禁買房轉賣　違者..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366