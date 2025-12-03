水湳「白色巨艦」月開118萬招租　傳連鎖大咖想租卻縮手

▲位於經貿路一段上一棟商場規劃的建築，開出月租金118萬元在市場招租，成為百萬等級租賃案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市近年最具指標性的水湳經貿園區，商業租賃市場逐步啟航，位於經貿路一段上一棟商場規劃的建築，開出月租金118萬元在市場招租，成為百萬等級租賃案，建物全新落成、尚未裝潢，專家認為，該物件總價高，鎖定強大資金實力的企業或連鎖品牌。

位於經貿路一段，這棟地坪371坪、建坪高達825坪的3層樓獨棟建築，白色外觀搭配帷幕，頗有企業總部的架勢，配備自有地下室停車場，更可工商登記、可隔間、可餐飲，開價月租118萬元，換算單坪租金約1439元。

據了解，該房東為重劃原地主，同樣住在北屯區，也是老台中人，起初建造商場就為出租使用，中間也有大型連鎖業者、上市櫃業者想要承租做複合型商場，但鑑於約300坪左右的鄰地「只售不租」，無法一併承租作為停車場使用而收手。

▲該建物因約300坪左右的鄰地「只售不租」，無法一併承租，承租方因此收手。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，21世紀不動產資深經理沈政興說明：「水湳經貿園區商業地產發展相較其他重劃區並不算快，周邊主要以中平路、中清路為代表，以經貿路周邊來說，則是受惠於會展中心、綠美圖等大型建設，適合需大規模營運空間、具備磁吸效應的高總價旗艦商場和企業總部。」

實際詢問承接個案的住商不動產北屯熱河加盟店陳雅君，她認為：「該建物為RC、合法商場，但坪數較大因此相當挑企業。」

陳雅君說：「目前周邊完成的建物不多，周邊土地重劃坪數小，因此物件具備稀缺性，以臨近鋼構300坪左右建物來說，租金行情就達50萬元，單價落在1800元，以租金行情來說，該物件單價並不高。」

