「高大之森2」正對高大校園台積電加持　工程0付款吸科技人卡位

▲「高大之森2」位於高雄大學首排，正對約25萬坪校園綠海，規劃2~3房景觀宅。（圖／業者提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電南下落腳高雄，掀起楠梓高大特區置產熱潮，該區更被科技人形容為「最想住的重劃區」。「高大之森2」位於高雄大學首排，正對約25萬坪校園綠海，規劃2~3房景觀宅，並主打「訂簽98萬元起、工程期0付款」方案，一公開就是高雄討論度最高的新案。

台積電南下到南科楠梓園區設廠，帶動高雄產業轉型。南科管理局日前證實，國科會已正式將台積電P6廠納入籌設計畫並通過行政院核定，目前用地已備妥，建廠時間由台積電依進度調整。

▲南科管理局日前證實，國科會已正式將台積電P6廠納入籌設計畫並通過行政院核定。（圖／業者提供）

受台積電在楠梓設廠影響，不少原本在竹科、南科工作的高雄人紛紛返鄉，就近轉調至楠梓園區，科技族群的長期自住需求，讓高大特區成為「科技人最想住的重劃區」，而非短線投資題材。

茂德看準這波科技紅利，搶先在高雄布局推出的首案「高大之森」，目前已完銷，該案專案經理沈哲蔚指出，1期買方約6成來自科技業與上下游供應鏈，包括南科楠梓園區、日月光、楠梓科技產業園區與南科延伸客層等。

接著推出「高大之森2」延續高質感生活定位，基地3面臨路、棟距開闊，正對高雄大學校園及綠景，以「零店面」規劃營造純住宅氛圍，1樓全數退縮作為景觀與公設區，希望讓住戶回家就能感受更安靜、純粹的生活品質。

▲茂德打破過去校園與綠地第一排多為高總價、大坪數豪宅的市場慣例，讓首購族與小家庭也有機會以較低門檻坐擁景觀第一排。（圖／業者提供）

特別的是，茂德打破過去校園與綠地第一排多為高總價、大坪數豪宅的市場慣例，採17~33坪、2~3房的中小坪數規劃，讓首購族與小家庭也有機會以較低門檻坐擁景觀第一排。

同時，為了增加付款彈性，推出「訂簽98萬元起、工程期0付款」。沈哲蔚解釋，過去工程期間須按期支付的工程款，將改為於結構完成時一次繳納，等於替購屋族再爭取一段儲蓄期，「先卡位好地段，再用工程期間慢慢存錢」，降低年輕家庭與首購族購屋壓力。

▲「高大之森2」延續高質感生活定位，基地3面臨路，正對高雄大學校園及綠景，以「零店面」規劃營造純住宅氛圍。（圖／業者提供）

沈哲蔚強調，高雄是全台唯一「台積電位於市中心」的直轄市，相較台中、台南、新竹多數園區位於外圍，高雄科技廊帶與主要生活圈幾乎零距離。

「高大之森2」位於高雄大學特區，沈哲蔚說：「從高雄大學特區至台積電車程約10~15分鐘，與左營高鐵、捷運紅線也具近距離優勢，形同生活圈與科技廊帶緊密結合。」並兼具「大學第一排、純住宅、大棟距、科技通勤15分鐘」等難以複製的條件，區域未來性備受期待。

