2人就能進駐！「國泰環宇」攻進微型商辦市場　明年Q2招租

▲國泰人壽宣示進軍小型商辦市場，明年將公開招租的「國泰環宇大樓」部分空間規劃為小型商辦，每間約容納2~9人 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

興富發近年積極布局「微型商辦」，可說是小單位辦公室銷售的先驅，然而也有1大咖進入該市場，但基本上只租不賣。國泰人壽宣示進軍小型商辦市場，明年將公開招租的「國泰環宇大樓」部分空間規劃為小型商辦，每間約容納2~9人。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

興富發近年積極布局「微型商辦」市場，可說是小單位辦公室銷售的先驅。興富發發言人廖昭雄表示：「台灣有非常多的小型新創公司，另外企業主也會想在精華地段擁有一間小型的辦公室作為據點，提升企業門面，微型商辦一定是未來的趨勢。」

放眼全台商辦，雖然有不少商務中心型態的大樓，但以台北市來說，大多都是在老舊大樓中改建而成，鮮少有開發商規劃小型辦公室產品推出。

最近也開始有大咖看到這塊市場，國泰人壽日前舉行「hub未來辦公趨勢報告發表會」，除闡述hub的商務服務理念，也宣示正式投入共享空間、小型商辦市場，只是該集團的辦公室為只租不賣。

▲國泰人壽「hub未來辦公趨勢報告發表會」 。（圖／記者項瀚攝）

國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示：「純辦公時代結束，未來辦公空間需在辦公半徑內同時具備辦公、交流、生活等元素，重視使用者的體驗與福祉。」

郭文鎧表示：「近年國壽已開始規劃小坪數辦公室，應用在台中、高雄兩處大樓中，未來台北市即將亮相的指標案『國泰環宇大樓』也有小坪數辦公室規劃，預計明年Q2公開招租，並導入國壽最新的共享辦公、hub新型態辦公服務。」

不過，郭文鎧也表示：「『國泰環宇大樓』並不是整棟都是小型辦公室，共約30間左右，單間容納人數在2~9人左右，國壽會因地制宜，評估不同的個案是否適合做小型商辦、該配置多少坪數量體，未來也不排除整棟都是小型商辦的可能性。」

客戶群方面，郭文鎧舉例：「以『國泰環宇大樓』來說，還是會有不少頗具規模的大企業，而這些公司的供應鏈廠商、合作夥伴可能就會有中短期的小空間租賃需求。」

