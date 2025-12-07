台中市新推案踩煞車　全年推案恐蒸發千億

▲在政府持續實施「打房政策」與「信用管制」的雙重壓力下，台中市推案動能明顯急凍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在政府持續實施「打房政策」與「信用管制」的雙重壓力下，台中市推案動能明顯急凍。從台中市公會市調委員會最新數據推估，2025年全市推案總金額恐「壓線」落在約4300～4500億元上下，相較去年5796億元的歷史高點，預計將大減逾1300億元，年減幅度超過25%。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

公會市調統計顯示，過去傳統的房市旺季已風光不再。9月預期有928檔期支撐，但卻破天荒只推出125.6億元案量，且全市僅約13件新案進場，與去年同期總銷752.2億元的盛況形成強烈對比，公會表示，市場節奏已明確由過去的「量多案密」轉變為「案少、節奏放慢」的觀望態勢。

這也反映出開發商對後市態度已從樂觀轉為高度保守，最新數據也顯示，10月推案金額約263億元，11月推案金額448.9億元，截至目前全市推案總金額約4052億元。若年底動能持續不濟，全年要「壓線」站上4300億元的挑戰不小，對房市供給面形成巨大壓力。

▲現在市況要能符合投資客、置產客、自住客都想要買，新案才跑得動。（圖／記者陳筱惠攝）

萬群地產董事長謝坤成直言：「過去預售屋房市的大宗投資盤已經銷聲匿跡，剩下的自住買盤願意買房的不到1成，市場呈現『數字勉強撐住、信心卻跟不上』的矛盾狀態。」

不過市面上仍有跑得動的個案，謝坤成說：「現在市況要能符合投資客、置產客、自住客都想要買，個案才會動，其中3要件更顯重要，第一地點好，肯定要蛋黃中的蛋黃。第二產品規劃好，坪數、公設要符合市場期待。第三就是很現實的總價，預售價格與市場行情至少要讓利20%，才有機會逆勢開盤。」

據悉，有開發商原本鎖定精華地段的小坪數產品，近期乾脆推翻平面圖，改為推動中坪數3房，許多原本規劃推出的新案，多半以「調整產品內容」為由順勢延檔，將推案時程移往明年。業者形容現階段就是「等起風、再揚帆」。

另外，最常見的則是拉高先建後售比例，建商已從過去的「搶快推案」，轉為刻意放慢節奏，透過延後開案時程、拉高先建後售比例等方式，但又會遇到銀行普遍綁定銷售成數才可核撥建融的困境，也有業者直言：「現在開發商不是只有淹水而已，而是集體溺水。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本