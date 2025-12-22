好市多傳進駐帶動沙鹿熱度　車站前成自住族強勢迴流地

▲好市多有望落腳於台中精機舊廠，帶動區域消費動能再升級，預計受惠區域包含沙鹿、大雅、中科生活圈。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中海線房市在歷經1年多的觀望後，自住需求逐漸迴流，市場風向從追價轉為回歸居住本質。近期沙鹿掀起的話題之一，是好市多有望落腳於台中精機舊廠，帶動區域消費動能再升級，預計受惠區域包含沙鹿、大雅、中科生活圈。

受惠區中房價基期最甜蜜的沙鹿區更成為購屋族強烈前進的地點，此次好市多有望落腳的台中精機舊廠，正處於沙鹿、龍井、西屯交界，有鑒於南屯、北屯好市多的經驗，加上中科台積電擴廠效應，這股補漲態勢，正在發酵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲坤悅開發於沙鹿站前商圈推出的「坤悅映光田」，成為年末最受自住族關注的焦點。（圖／業者提供）

不過沙鹿區範圍極大，專家認為沙鹿東邊的漲幅預期將強於西邊，尤其是以沙鹿火車站前的沙田路左右為界線，一路往北勢商圈、到西屯中科生活圈一帶「占有明顯優勢」，除了好市多與中科議題外，還有捷運藍線優勢，三大利多齊發。

目前自住需求，民眾對地段的選擇回到最成熟的舊城區，包括光田醫院、家樂福商圈、沙鹿火車站等地，且不再盲目追求價格，而是更重視建商品牌、結構安全。專家指出，在景氣調整期，挑選經營穩健、口碑良好的建商，才是避免資產風險的優選。

▲「坤悅映光田」基地正對沙鹿國小、沙鹿國中，學區與機能重疊度高。（圖／業者提供）



在此背景下，坤悅開發於沙鹿站前商圈推出的「坤悅映光田」，成為年末最受自住族關注的焦點。基地位於四平街與鎮南路口，是沙鹿舊市區少見具完整街廓的新案，1公里生活圈內涵蓋醫療、量販、行政機構、銀行與連鎖餐飲。

更重要的是，基地正對沙鹿國小、沙鹿國中，學區與機能重疊度高，使得家長通勤與接送負擔大幅降低，形成真正意義上的「6分鐘散步生活圈」。多位自營商、醫護人員與公教族在接待中心表示，這是多年來沙鹿市中心最符合他們日常需求的產品。

▲坤悅開發對於結構要求高於市場，導入「ALFA SAFE柱中柱」工法、連續壁與加勁結構強化，圖為3D示意圖。（圖／業者提供）

另外，隨著地震頻率，居住安全成為自住客最在意的購屋條件之一，坤悅開發對於結構要求高於市場，導入「ALFA SAFE柱中柱」工法、連續壁與加勁結構強化，使耐震係數目標達到可耐 7.5 級地震的水準。

專案經理陳金財表示，「映光田」屬危老重建案，結構條件本就以新制標準為基礎，再加強工法後，對於原本住在30至50年老屋、擔心耐震問題的在地換屋族而言具有高度吸引力。

產品規劃上，「坤悅映光田」以城心精品宅為設計核心，邀請iF金獎團隊閤里居打造公設空間，從迎賓大廳到休憩區域，以精品飯店的優雅尺度呈現。產品規劃以市場主流的27~28坪兩房兩衛、32~34 坪3房2衛為主，符合首購與首換族需求。

▲「坤悅映光田」以城心精品宅為設計核心，邀請iF金獎團隊閤里居打造公設空間。（圖／業者提供）

且為降低首購與新婚家庭的裝修壓力，坤悅開發此次採用全室精裝修，包含日立空調、櫻花家居系統櫃、櫻花廚具與全室燈具，減少裝修等待期與大筆現金支出。這項策略在站前生活圈吸引不少首購與小家庭客層青睞，尤其是長期租屋、準備成家的中科通勤族。

更重要的是，坤悅開發自成立以來，累計8年榮獲「台灣誠信建商」肯定，擁有自家甲級坤聯營造團隊，並以「24 小時回覆、48 小時查驗、72 小時維修」的服務準則，提供業界最完善的售服體驗，體現建設公司的用心與暖心。

此外，坤悅開發不只蓋房子，更透過親子活動、講座、社區經營，讓每位住戶都能感受到安居的溫度。沙鹿站前稀有精品宅「坤悅映光田」成為自住需求抬頭與產品體質升級，讓品牌建商、耐震結構提升、地段成熟，成爲沙鹿在盤整期中，提供自住客另一種不同的最佳選。