黃國昌「億級租屋處」曝　在地房仲揭鄰居們背景

記者項瀚／台北報導

立委黃國昌被爆出搬到北市蛋黃區，住進仁愛路四段社區，他則回應：「汐止老家拆了，當然要租房子。」該社區屋齡老舊，但由於坪數不小，總價可達億元水準。在地房仲表示，該社區自住率高，釋出稀少，住戶大多是老大安區人，以及老一輩的政府官員及企業家。

▲立委黃國昌被爆出搬到北市蛋黃區，住進仁愛路四段社區 。（圖／記者項瀚攝）

媒體及網紅爆料，立委黃國昌搬離汐止，並住進台北市蛋黃區豪宅，引發熱議。對此，黃國昌回應：「汐止老家拆了，當然要租房子。」

黃國昌承租的房子位於仁愛路四段，雖然屋齡已38年，但由於坪數規劃不小、單價也達百萬元以上水準，算下來總價仍近億元。該社區近年鮮少出現交易，最近一筆是2023年12樓戶，房屋坪約70坪，單價128.7萬元、總價9550萬元。

經查該社區高樓層戶在2023年以每月7萬元出租，雖然與黃拆除汐止房子後的時間相近，但無法斷言就是黃租的。東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該區社區鮮少出現交易，更別說是租賃交易了，屋況好壞也會直接影響中古大樓的租金行情，但本次租金單價1000元並不貴。」

攤開實價登錄，觀察今年大安區屋齡30年以上、房屋50坪以上的住宅大樓租金交易，月租金總價落在7.5~22萬元間，單價則為1500~2200元間。而黃國昌承租社區的租賃交易單價1000元，屬於較低的行情水位。

▲2025年大安區屋齡30年以上、房屋50坪以上的住宅大樓租賃交易。（表／記者項瀚製）

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示：「仁愛路被稱為官道，坐擁林蔭大道，本次討論社區鄰近仁愛國中、仁愛國小，地段相當精華。」

黃獻寬表示：「仁愛路四段雖然社區屋齡已高，但仍頗具價值，以中大坪數、總價近億元的老社區來說，自住比例高、釋出稀少，住戶大多是老大安區人，以及老一輩的政府官員、老企業家。」

▲仁愛路被稱為官道，坐擁樹海景觀 。（圖／記者項瀚攝）

