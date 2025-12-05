七期抄底客搬現金拚了　黃仁勳看過的數字豪宅價見鬆動





▲南七期的「雙橡園1617」21樓，以總價7520萬元成交，帳面獲利1419萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期豪宅市場雖然進入盤整期，高資產買家看準市場修正，近期悄悄搬現金進場，觀察整體市況單總價雖然略減鬆動，但總價仍維持在4000萬元以上級距，專家認為，七期抄底客對決勇腳屋主，現金買房成為主流。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新實價登錄顯示，南七期的「雙橡園1617」21樓，以總價7520萬元成交，另一筆則是總太「東方花廣」7樓以4830萬元成交。2社區最新成交單相較前1年最高單價略見鬆動，「雙橡園1617」3月份時社區最高單價成交75萬元，此次成交70萬元。

總太「東方花廣」在2023年有過單坪54萬元的交易，此次則是回落單價40萬元，顯示房市已從高點降溫，但七期高資產屋主支撐下，讓2筆交易單價都還是維持平均成交單價上，顯示中高階市場依舊由「不急賣」的屋主掌握節奏。

據了解，「雙橡園1617」本就是台中知名豪宅，過去AI教父黃仁勳首次到訪台中參加矽品揭牌儀式後，就曾造訪，也讓該社區聲名大噪，讓屋主帳面獲利1419萬元。

▲惠中路二段上的總太「東方花廣」7樓4830萬元成交，單價40萬吸引抄底客。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，惠中路二段上的總太「東方花廣」7樓4830萬元成交，單價40萬吸引抄底客，與該社區最高單價55萬元來說，有一定差距，屬於買方眼中的「七期相對低點」。

不過，七期房仲廖香婷說：「高總價物件，買方多為現金置產需求，並不是投機客，而是趁市場氛圍尚未回溫前，以合理價格進場。」這2筆交易共通點非常明顯，都是現金無貸款方式購入。

但實際上廖香婷說：「七期屋主口袋非常深，與其他區域比起來屬於『勇腳族』，七期屋主許多為早期進場、持有成本低者，且本身就有雄厚背景，不用急賣，自然不會因為市場沉澱期就出現『大砍價』。」

資深投資客則透露，自己目前選擇投資標的的標準，就是總價要超過4千萬元以上，可以篩選掉沒有實力的對手，且台中就業、經濟環境整體看好，目前沉潛期雖然今年看不到底，但5年後中台灣會有另一波科技帶動的經濟。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本