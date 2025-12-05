【廣編】大陸建設衡岄插旗南港經貿　標誌世界建築新緯度

▲大陸建設力邀北歐地景建築巨擘挪威 Snøhetta，為南港迎來世界級建築鉅作「衡岄」。

圖、文／大陸建設提供

台北繁榮軸線一路東移，從信義計劃區到南港高鐵、南港經貿園區，國際建築點亮公共建設，現在，終於迎來世界住宅新一章。

大陸建設南港首發個案「衡岄」坐落於南港經貿特區核心地段，緊臨軟體園區、正對中信金融園區、坐擁捷運南港軟體園區站，集萬象都會豐沛能量，加上大陸建設打造世界建築的實力，肯定成為結合南港科技廊帶與金融時區雙軸核心的代言人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大陸建設進軍南港正是看準南港經貿特區已具備下一個信義計劃區的發展實力，南港幅員遼闊，後續動輒數千坪大型開發案更可望為區段動能推波助瀾。「衡岄」對望中信園區，散步可及捷運南港軟體園區站，地段價值深獲置產客認同，目前入手客戶不只來自南港內湖，大安區信義區的實力派客戶更不在少數。

大陸建設「衡岄」特邀全球地景建築巨擘挪威 Snøhetta 設計事務所擔綱全案設計。這不僅是挪威Snøhetta在台首件住宅項目，更是大陸建設品牌國際化策略的巔峰展現。「衡岄」規劃地上24層、地下5層，主力坪數25至42坪的頂規居所，瞄準追求國際生活品質的城市菁英客群見證南港經貿特區的願景。

