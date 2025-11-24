【廣編】新一波遠企豪宅推案熱　德運安和先卡位先贏

▲敦南遠企是大安區老牌豪宅名邸聚落，今年下半年「德運安和」率先開盤，與大陸建設、元利富邦案、永陞建設等4大遠企豪宅新案藍圖浮出水面。

圖、文／德運建設提供

安和路、和平東路763坪角地推出36層樓高的地標預售案「德運安和」，讓沉寂已久的遠企豪宅圈房市開啟新一輪推案潮，已浮出水面的指標推案包括明年大陸建設在敦化南路、和平東路附近2171坪基地要登場，富邦與元利雙強品牌聯手持有的遠企旁停車場占地約1300坪的推案規劃，以及安和路上鋼骨結構搭到4樓預計成屋銷售的永陞建設都更案。

連同已經開賣的「德運安和」，遠企豪宅圈4大指標案，加上區內尚有士林開發、東家、樸慶、宏國等建設公司與梅花戲院都在積極推動都更整合，發揮疊價效應。

遠企豪宅圈今年第二季開賣的「德運安和」，都市計劃屬於敦化南北路特定專區，立足安和路林蔭首排，挾763坪四面臨路的基地優勢，打造36層樓高合計137.75米的鋼骨地標建築，緊追信義聯勤、和平大苑之後，躋身大安區摩天豪宅高度榜TOP3，未來落成後將與樓高41層的遠企並立，成為敦南遠企豪宅聚落天際線無可忽視的風景。房型符合當前北市高端換屋市場主流50、65坪均質規劃，吸引大台北高資產客層注意。

