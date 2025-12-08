大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養蚊5年」　同行月砸41萬接手





▲新竹市公道五路二段上「晶宴會館」歇業養蚊5年多，以每月41萬元出租。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

新竹市公道五路二段上「晶宴會館」歇業養蚊5年多，近來終於有人進駐，為婚宴會館同行。租金價格也曝光，411坪空間每月41萬元，換算單價僅1000元，店面比樓上辦公空間便宜，而該房東地主大有來頭，為新光人壽集團。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市東區公道五路二段上的「晶宴會館」在2019年搬到新址，而舊址養蚊招租了約5年多，近期終於迎來同行「芙莉嘉Frigga Garden」婚宴會館進駐，在10月開幕。

經查實價登錄，該店面積達411坪，全都是1樓，每月租金成交價41.1萬元，換算單價僅1000元，比區域辦公室的1200~1500元還要便宜。

該店看似為1樓透店，但其實不然，該店與左右兩側的辦公大樓、飯店為同一建案，名為「萊恩廣場」。該案地主房東大有來頭，為新光人壽集團，其在2021年豪砸56.4億元買下全案，建物面積總計約17580坪。





▲新光人壽在2021年豪砸56.4億元買下「萊恩廣場」。（圖／業者提供）

台灣房屋北大直營店經營主管林祥智表示：「該店地段條件不差，緊鄰科學園區、交流道，區域辦公人潮多，用餐需求穩定，空置時間長達5年多，推測主要就是因為坪數大、租金總價高，加上婚宴產業逐漸走弱，讓業者有些卻步。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「近年婚宴會館經營確實比較辛苦，都紛紛轉型多元化經營，本次討論的個案想必也會走多角化經營，由於該區企業行號多，經營焦點甚至鎖定在員工聚餐、產品發表會等等。」

至於店面租金竟比樓上辦公室便宜，黃舒衛表示：「店面租金的影響因素多，包括免租期長短、裝潢等等，另一方面餐飲業由於經營成本高，也會有付租天花板，對房東而言與其長期閒置，不如以業者能負擔的價碼拼去化。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本