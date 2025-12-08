ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養蚊5年」　同行月砸41萬接手

▲▼ 新竹 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新竹市公道五路二段上「晶宴會館」歇業養蚊5年多，以每月41萬元出租。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

新竹市公道五路二段上「晶宴會館」歇業養蚊5年多，近來終於有人進駐，為婚宴會館同行。租金價格也曝光，411坪空間每月41萬元，換算單價僅1000元，店面比樓上辦公空間便宜，而該房東地主大有來頭，為新光人壽集團。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市東區公道五路二段上的「晶宴會館」在2019年搬到新址，而舊址養蚊招租了約5年多，近期終於迎來同行「芙莉嘉Frigga Garden」婚宴會館進駐，在10月開幕。

經查實價登錄，該店面積達411坪，全都是1樓，每月租金成交價41.1萬元，換算單價僅1000元，比區域辦公室的1200~1500元還要便宜。

該店看似為1樓透店，但其實不然，該店與左右兩側的辦公大樓、飯店為同一建案，名為「萊恩廣場」。該案地主房東大有來頭，為新光人壽集團，其在2021年豪砸56.4億元買下全案，建物面積總計約17580坪。

▲▼ 新竹 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新光人壽在2021年豪砸56.4億元買下「萊恩廣場」。（圖／業者提供）

台灣房屋北大直營店經營主管林祥智表示：「該店地段條件不差，緊鄰科學園區、交流道，區域辦公人潮多，用餐需求穩定，空置時間長達5年多，推測主要就是因為坪數大、租金總價高，加上婚宴產業逐漸走弱，讓業者有些卻步。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「近年婚宴會館經營確實比較辛苦，都紛紛轉型多元化經營，本次討論的個案想必也會走多角化經營，由於該區企業行號多，經營焦點甚至鎖定在員工聚餐、產品發表會等等。」

至於店面租金竟比樓上辦公室便宜，黃舒衛表示：「店面租金的影響因素多，包括免租期長短、裝潢等等，另一方面餐飲業由於經營成本高，也會有付租天花板，對房東而言與其長期閒置，不如以業者能負擔的價碼拼去化。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：新竹婚宴會館租金新光人壽萊恩廣場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

真天龍國沒落？天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

台北市被網友稱為「天龍國」，而市內的天母區曾因為居民平均收入高、外國人、國際學校、舶來品商家和異國料理店遍布，又獲得「真天龍國」的封號。近期家樂福超市士林忠誠店突然公告，因租約到期將於12月20日結束營業，消息曝光讓一票在地人超崩潰，不滿直呼「這裡連家樂福也要沒有了」。

1小時前

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利率飆金融海嘯後新高

房市買氣持續降溫！根據統計，第3季新增房貸僅剩3.7萬件，年減幅度達 37%，創下近年罕見跌勢；但同時間房貸利率一路走高，平均2.44%，改寫金融海嘯後新高紀錄，信義房屋專家表示，央行第七波信用管制、銀行自主管理加上先前升息效應，全面推升購屋成本。

4小時前

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年次低　林正雄揭2026年5大趨勢

2025年房市遭遇政策亂流，被形容為「超硬的一年」！中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出，自央行祭出第七波信用管制後，房市瞬間面臨「政策冷暴力」，預售屋市場首當其衝，交易量慘跌逾7成，預估全年買賣移轉棟數僅25.6萬棟，創下35年來史上次低紀錄。

4小時前

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新租客電競館秒進駐

嘉義仁愛路商圈位於市中心，鄰近嘉義火車站，交通便利、生活機能完善，知名女裝品牌「50% FIFTY PERCENT」2010年就在此插旗開出第一家門市，堪稱品牌「起家厝」，5月租約到期撤出後，新租客秒進駐。

5小時前

台積電效應發威　鳳凰城建案總銷20億「台灣人包一半」

在全球晶片產業版圖重塑的浪潮中，台灣積體電路製造公司（TSMC）赴美國亞利桑那州設廠的決策，不僅牽動著半導體供應鏈的神經，更意外在北美房地產市場投下了一枚震撼彈。周邊總銷20億元的預售屋，短短半年就完銷，且據了解有10億元、過半數是台灣人出手。

5小時前

冠德95億投資案才到　高雄站前「學儒舊址」開11.6億賣

高雄新車站利多不斷，冠德9月拿下公辦都更案後，台鐵高雄車站商業大樓與商業空間10月第3度招商，出現1家投標，雖得標人尚未公布，但外界預計將為百貨進駐，有望翻轉站前商圈，日前站前2大地標同步求售，最高開出11.6億元。

7小時前

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

面對惡意欠租的「租霸」，傳統的法律途徑往往曠日費時，讓房東身心俱疲。近日，房產達人孔祥合分享實戰案例，他沒有選擇漫長的法律戰，而是採取了極端卻有效的「以損治損」策略，成功幫助一位老房東迅速止損。

7小時前

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養蚊5年」　同行月砸41萬接手

新竹市公道五路二段上「晶宴會館」歇業養蚊5年多，近來終於有人進駐，為婚宴會館同行。租金價格也曝光，411坪空間每月41萬元，換算單價僅1000元，店面比樓上辦公空間便宜，而該房東地主大有來頭，為新光人壽集團。

8小時前

13期vs.14期對決　買房決策大魔王「看鄰區是誰」

台中房市近年以「南北雙核」快速成形，南屯、南區的13期重劃區期與北屯14期重劃區，因房價與建設題材持續拉鋸，形成「台中房市南北戰」。市場觀察顯示，不只建商拚規劃、比產品，雙重劃區之間的「鄰居說」近期成影響下決定的大魔王，首購與換屋族押定方向。

8小時前

「高大之森2」正對高大校園台積電加持　工程0付款吸科技人卡位

台積電南下落腳高雄，掀起楠梓高大特區置產熱潮，該區更被科技人形容為「最想住的重劃區」。「高大之森2」位於高雄大學首排，正對約25萬坪校園綠海，規劃2~3房景觀宅，並主打「訂簽98萬元起、工程期0付款」方案，一公開就是高雄討論度最高的新案。

10小時前

【青春就該這麼暖】阿伯紙箱撒滿地 南港高工男學生組隊救援超感動❤

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

50年透天「賣1100萬」要入..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

1房1廳月租7000元！還附贈..

千萬房談價「才差幾十萬就破局」..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

砸6000「請水電弄壞馬桶」　..

生小孩前「有2條件」　公婆一聽..

拔插頭不一定省電！專家點名「7..

黃國昌「億級租屋處」曝　在地房..

1300萬買「整棟套房」or台..

ETtoday房產雲

最新新聞more

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰..

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利..

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年..

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新..

台積電效應發威　鳳凰城建案總銷..

冠德95億投資案才到　高雄站前..

砸6000「請水電弄壞馬桶」　..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

13期vs.14期對決　買房決..

「高大之森2」正對高大校園台積..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366