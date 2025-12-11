中國房價繼續跌！百城中古屋11月再下修　新屋卻逆勢漲

▲中國百城11月中古屋價格再下修，新房因上海、成都、杭州推案進場，均價反而小幅上升。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國房地產研究機構中指研究院1日公布最新數據，內容顯示中國100大城市11月中古住宅均價為每平方公尺人民幣1萬3143元，折算每坪約新台幣19.3萬元。與10月相比，11月價格下跌0.94%，跌幅比9月擴大0.1個百分點，呈現持續回落。綜合中國媒體報導，若以去年同期相比，11月中古住宅均價較去年下降7.95%，統計數字顯示無論以月比或年比觀察，均呈現下降走勢。

中指研究院透過公眾號發布《中國百城房地產銷售數據報告》，內容提到11月中古屋價格下跌與掛牌量增加及市場預期偏弱有關，市場面臨調整期間。報告同時區分城市層級統計，數據顯示11月一線城市中古屋價格較10月下滑1.15%，二線城市下跌0.98%，三四線城市下降0.81%。若以同期對比，一線城市較去年下跌5.62%，二線城市下降8.24%，三四線城市下跌7.47%。三種城市類型在月度與年度兩個維度均呈現價格下降。

報告亦納入新建住宅市場數據，顯示11月新屋整體供給維持低量。不過上海、成都、杭州等核心城市出現改善型新案釋出，使新建住宅價格呈現結構性上升。根據統計，百城新建住宅11月均價為每平方公尺人民幣1萬7036元，較10月上升0.37%，與去年同期相比增加2.68%。中古住宅價格下調與新屋均價上揚形成差異，呈現同月份市場走勢分化。

整體資料來源皆由中指研究院正式發布，包含中古住宅十一月份均價、環比變動、同比數據、城市層級分類結果與新建住宅市場統計，並顯示中古與新屋在11月呈現不同方向。購買力與掛牌變化未在報告中延伸分析，但依統計本身顯示出中古住宅在價格端呈現連續下跌狀況，新建住宅則因特定城市推案而形成局部上揚。數據內容以價格為主體，並由報告以城市分級方式呈現市場對照，使11月兩類房市在統計上展現差異與分別走勢。