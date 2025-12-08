ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

冠德95億投資案才到　高雄站前「學儒舊址」開11.6億賣

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台鐵高雄車站商業大樓與商業空間10月第3度招商，出現1家投標，雖得標人尚未公布，但外界預計將為百貨進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄新車站利多不斷，冠德9月拿下公辦都更案後，台鐵高雄車站商業大樓與商業空間10月第3度招商，出現1家投標，雖得標人尚未公布，但外界預計將為百貨進駐，有望翻轉站前商圈，日前站前2大地標同步求售，最高開出11.6億元。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄新車站周邊積極推動「大都更計畫」，冠德建設9月拿下「高雄車站專用區4、5及商4公辦都更案」，預估總投資規模逾95億元。而台鐵高雄車站商業大樓、商業空間在10月第3度招商，雖僅1家業者投標，台鐵尚未宣布得標人。但外界普遍預料，得標者極可能是冠德，有望複製南港、板橋、新左營的車站型購物中心模式，補足站前多年缺乏大型商業設施的空白。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲建國二路的「和欣客運建國總站」，該棟1~6樓以1.9億元開價出售。（圖／記者張雅雲攝）

於此同時，站前2大地標罕見求售。位於建國二路的「和欣客運建國總站」，據《Google Maps 》最早街景顯示，2009年就已經營業，至少經營逾16年，近期該棟1~6樓以1.9億元開價出售，目前仍持續營業。

另一棟高雄人有超高記憶點的「學儒公職補習班」舊址，在地經營至少40年，不少在地人都曾在該大樓補習，該補習班2024年搬遷後空置至今，如今屋主整棟以11.6 億元釋出求售，成為站前最受矚目的交易案。據查，2建物屋主都是自然人。

永慶不動產高雄左營國中加盟店協理王建雄表示，高雄站前商圈位屬市中心核心，地段能與亞灣、駁二、衛武營、漢神巨蛋等區串聯，且交通方便，商圈機能相當完整，建國二路沿線以透天店面為主，若以土地價值換算，每坪140~160萬元，一般店面租金則落在月租金3~4萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「學儒公職補習班」舊址整棟以11.6 億元釋出求售，成為站前最受矚目的交易案。（圖／記者張雅雲攝）

王建雄坦言，電子商務崛起讓實體零售成長相對有限，若從收益型不動產角度來看，租金短期難大幅成長；不過隨著新車站進度推動，土地與店面價格呈現走揚，使得投報率顯得不如以往，加上許多地主持有多年，陸續出現處理資產的出售意願。

王建雄指出，近年已有建商著手收購站前透天整合推案，若整合面積足夠、條件完整，地價甚至可推升至單價220萬元上下，未來不僅能規劃住宅，「高雄其實非常缺 A 級商辦，重大投資湧入後，企業總部回流會是趨勢。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄站前商圈地標級大樓出售。（ETtoday製表）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，站前商圈多屬早期開發的街廓，建物老舊、市容陳舊，屋齡多40年以上，吸引建商積極獵地進行改建，若以樓店產品來看，1樓店面因具備高度曝光與店面效益，單價多落在每坪60~70萬元，2~3樓則因效益遞減，單價約落在30~35萬元。

然而，受到近期房市氣氛轉趨保守影響，祝遵評說：「整體局勢比較不明朗，若以之前建商積極搶地氣勢來看，早就會有建商進場，但目前市場明顯趨於觀望，建商出手節奏略為保守」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：高雄車站大樓公辦都更地標冠德和欣學儒商辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

真天龍國沒落？天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

台北市被網友稱為「天龍國」，而市內的天母區曾因為居民平均收入高、外國人、國際學校、舶來品商家和異國料理店遍布，又獲得「真天龍國」的封號。近期家樂福超市士林忠誠店突然公告，因租約到期將於12月20日結束營業，消息曝光讓一票在地人超崩潰，不滿直呼「這裡連家樂福也要沒有了」。

2小時前

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利率飆金融海嘯後新高

房市買氣持續降溫！根據統計，第3季新增房貸僅剩3.7萬件，年減幅度達 37%，創下近年罕見跌勢；但同時間房貸利率一路走高，平均2.44%，改寫金融海嘯後新高紀錄，信義房屋專家表示，央行第七波信用管制、銀行自主管理加上先前升息效應，全面推升購屋成本。

4小時前

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年次低　林正雄揭2026年5大趨勢

2025年房市遭遇政策亂流，被形容為「超硬的一年」！中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出，自央行祭出第七波信用管制後，房市瞬間面臨「政策冷暴力」，預售屋市場首當其衝，交易量慘跌逾7成，預估全年買賣移轉棟數僅25.6萬棟，創下35年來史上次低紀錄。

4小時前

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新租客電競館秒進駐

嘉義仁愛路商圈位於市中心，鄰近嘉義火車站，交通便利、生活機能完善，知名女裝品牌「50% FIFTY PERCENT」2010年就在此插旗開出第一家門市，堪稱品牌「起家厝」，5月租約到期撤出後，新租客秒進駐。

5小時前

台積電效應發威　鳳凰城建案總銷20億「台灣人包一半」

在全球晶片產業版圖重塑的浪潮中，台灣積體電路製造公司（TSMC）赴美國亞利桑那州設廠的決策，不僅牽動著半導體供應鏈的神經，更意外在北美房地產市場投下了一枚震撼彈。周邊總銷20億元的預售屋，短短半年就完銷，且據了解有10億元、過半數是台灣人出手。

5小時前

冠德95億投資案才到　高雄站前「學儒舊址」開11.6億賣

高雄新車站利多不斷，冠德9月拿下公辦都更案後，台鐵高雄車站商業大樓與商業空間10月第3度招商，出現1家投標，雖得標人尚未公布，但外界預計將為百貨進駐，有望翻轉站前商圈，日前站前2大地標同步求售，最高開出11.6億元。

7小時前

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

面對惡意欠租的「租霸」，傳統的法律途徑往往曠日費時，讓房東身心俱疲。近日，房產達人孔祥合分享實戰案例，他沒有選擇漫長的法律戰，而是採取了極端卻有效的「以損治損」策略，成功幫助一位老房東迅速止損。

7小時前

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養蚊5年」　同行月砸41萬接手

新竹市公道五路二段上「晶宴會館」歇業養蚊5年多，近來終於有人進駐，為婚宴會館同行。租金價格也曝光，411坪空間每月41萬元，換算單價僅1000元，店面比樓上辦公空間便宜，而該房東地主大有來頭，為新光人壽集團。

8小時前

13期vs.14期對決　買房決策大魔王「看鄰區是誰」

台中房市近年以「南北雙核」快速成形，南屯、南區的13期重劃區期與北屯14期重劃區，因房價與建設題材持續拉鋸，形成「台中房市南北戰」。市場觀察顯示，不只建商拚規劃、比產品，雙重劃區之間的「鄰居說」近期成影響下決定的大魔王，首購與換屋族押定方向。

8小時前

「高大之森2」正對高大校園台積電加持　工程0付款吸科技人卡位

台積電南下落腳高雄，掀起楠梓高大特區置產熱潮，該區更被科技人形容為「最想住的重劃區」。「高大之森2」位於高雄大學首排，正對約25萬坪校園綠海，規劃2~3房景觀宅，並主打「訂簽98萬元起、工程期0付款」方案，一公開就是高雄討論度最高的新案。

10小時前

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

50年透天「賣1100萬」要入..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

1房1廳月租7000元！還附贈..

千萬房談價「才差幾十萬就破局」..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

砸6000「請水電弄壞馬桶」　..

生小孩前「有2條件」　公婆一聽..

拔插頭不一定省電！專家點名「7..

黃國昌「億級租屋處」曝　在地房..

1300萬買「整棟套房」or台..

ETtoday房產雲

最新新聞more

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰..

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利..

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年..

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新..

台積電效應發威　鳳凰城建案總銷..

冠德95億投資案才到　高雄站前..

砸6000「請水電弄壞馬桶」　..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

13期vs.14期對決　買房決..

「高大之森2」正對高大校園台積..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366