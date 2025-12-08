冠德95億投資案才到　高雄站前「學儒舊址」開11.6億賣

▲台鐵高雄車站商業大樓與商業空間10月第3度招商，出現1家投標，雖得標人尚未公布，但外界預計將為百貨進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄新車站利多不斷，冠德9月拿下公辦都更案後，台鐵高雄車站商業大樓與商業空間10月第3度招商，出現1家投標，雖得標人尚未公布，但外界預計將為百貨進駐，有望翻轉站前商圈，日前站前2大地標同步求售，最高開出11.6億元。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄新車站周邊積極推動「大都更計畫」，冠德建設9月拿下「高雄車站專用區4、5及商4公辦都更案」，預估總投資規模逾95億元。而台鐵高雄車站商業大樓、商業空間在10月第3度招商，雖僅1家業者投標，台鐵尚未宣布得標人。但外界普遍預料，得標者極可能是冠德，有望複製南港、板橋、新左營的車站型購物中心模式，補足站前多年缺乏大型商業設施的空白。

▲建國二路的「和欣客運建國總站」，該棟1~6樓以1.9億元開價出售。（圖／記者張雅雲攝）

於此同時，站前2大地標罕見求售。位於建國二路的「和欣客運建國總站」，據《Google Maps 》最早街景顯示，2009年就已經營業，至少經營逾16年，近期該棟1~6樓以1.9億元開價出售，目前仍持續營業。

另一棟高雄人有超高記憶點的「學儒公職補習班」舊址，在地經營至少40年，不少在地人都曾在該大樓補習，該補習班2024年搬遷後空置至今，如今屋主整棟以11.6 億元釋出求售，成為站前最受矚目的交易案。據查，2建物屋主都是自然人。

永慶不動產高雄左營國中加盟店協理王建雄表示，高雄站前商圈位屬市中心核心，地段能與亞灣、駁二、衛武營、漢神巨蛋等區串聯，且交通方便，商圈機能相當完整，建國二路沿線以透天店面為主，若以土地價值換算，每坪140~160萬元，一般店面租金則落在月租金3~4萬元。

▲「學儒公職補習班」舊址整棟以11.6 億元釋出求售，成為站前最受矚目的交易案。（圖／記者張雅雲攝）

王建雄坦言，電子商務崛起讓實體零售成長相對有限，若從收益型不動產角度來看，租金短期難大幅成長；不過隨著新車站進度推動，土地與店面價格呈現走揚，使得投報率顯得不如以往，加上許多地主持有多年，陸續出現處理資產的出售意願。

王建雄指出，近年已有建商著手收購站前透天整合推案，若整合面積足夠、條件完整，地價甚至可推升至單價220萬元上下，未來不僅能規劃住宅，「高雄其實非常缺 A 級商辦，重大投資湧入後，企業總部回流會是趨勢。」

▲高雄站前商圈地標級大樓出售。（ETtoday製表）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，站前商圈多屬早期開發的街廓，建物老舊、市容陳舊，屋齡多40年以上，吸引建商積極獵地進行改建，若以樓店產品來看，1樓店面因具備高度曝光與店面效益，單價多落在每坪60~70萬元，2~3樓則因效益遞減，單價約落在30~35萬元。

然而，受到近期房市氣氛轉趨保守影響，祝遵評說：「整體局勢比較不明朗，若以之前建商積極搶地氣勢來看，早就會有建商進場，但目前市場明顯趨於觀望，建商出手節奏略為保守」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本