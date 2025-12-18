▲台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利 。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台南房市近年熱度持續上升，其中永康區因「雙重重劃區」與捷運藍線利多，成為置產客與首購族矚目的焦點。這座台南人口最多的行政區，擁有約24萬人口，生活機能完整、文教資源齊全，也因此形成兼具剛性需求與升值潛力的房市熱區。

▲永康擁雙重重劃區與捷運紅利成房市熱點 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永康不只是人口大區，更因地理位置接近東區，形成市中心軸線延伸段。財經專家何世昌分析：「永康整體生活、交通、教育機能面面俱到，比安南、仁德、歸仁等區更完整，也因價格比東區親民，吸引首購族與置產族目光。」

目前永康房價多落在四字頭，對比東區平實重劃區五字頭以上的成交單價，價差明顯，成為吸引高端買盤轉進的重要因素。

▲▼永康人口紅利與生活機能完整，價格比東區親民，吸引首購族與置產族目光。（圖／記者鄭遠龍攝）

二王重劃區總面積約32.5公頃，過去為公墓用地，隨遷葬完成將改造成大型綠地及體育公園，為永康打造新的生活圈。何世昌指出，「二王是永康最後精華素地，未來將規劃住宅、綠地、公園，並與平實重劃區形成南北雙心臟，房市潛力可期。」

此外，砲校遷移後，永康創意設計園區也將在此落成，加上捷運藍線通車及台鐵地下化延伸，未來永康將串連交通與生活機能，全面升級區域價值。

▲▼二王是永康最後精華素地，未來將規劃住宅、綠地與體育公園 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永康緊鄰東區的平實重劃區，目前已形成成熟商業生活圈，包括南紡購物中心與平實轉運站，未來捷運藍線通車將帶來交通紅利。何世昌指出：「平實重劃區可說是台南版信義計畫區，商業機能、住宅品質與生活便利兼具，是吸引東區買家轉進永康的重要原因。」

▲▼ 平實轉運站已經動工，未來捷運藍線與捷運綠線將交會於此，帶來交通紅利。（3D示意圖／聯上豐實提供）

位於永康金三角區的建案「聯上豐實」，正是看準永康房市的雙心臟效應。聯上豐實專案副理吳佳芳表示：「我們選在永康、東區與南科三大黃金交會點，未來不僅享受平實重劃區的成熟商圈，也能受惠二王重劃區的新綠地和住宅腹地，生活紅利一次到位。」

▲▼ 「聯上豐實」規劃3棟15層大樓，主打25至39坪、2至3房高效格局 。（圖／記者鄭遠龍攝）

建案規劃3棟地上15層、地下4層建築，坪數從25至39坪，提供2至3房產品，特別設計25坪的2+1房格局搭配兩套衛浴，兼顧空間實用性與家庭需求。聯上豐實專案經理吳佳芳說：「針對南科工程師、新婚家庭以及置產族，這種小坪數高利用率的規劃非常適合。」

在公設方面，「聯上豐實」強調高日常使用率與全齡友善，包含健身房、兒童遊戲室、交誼廳與KTV室等，讓住戶能享受完整生活機能，而不只是單純居住空間。交通方面，建案距離平實生活圈約5分鐘車程，日常採買與休閒活動皆便利可及。

▲▼ 「聯上豐實」配備高使用率公設與完善生活圈，特別迎合南科工程師與新婚家庭的實用居住需求 。（圖／記者鄭遠龍攝、3D示意圖／聯上豐實提供）

聯上豐實專案副理吳佳芳補充，「以房價來說，相較東區平實重劃區，聯上豐實價格更親民，但享受的生活機能與交通便利性幾乎不打折，CP值非常高。」因此該案吸引不少南科新貴與首購家庭下訂。

從平實重劃區的商業機能到二王的綠地腹地，再加上持續釋出的住宅供給，永康形成南北雙心臟推升房市動能。無論是首購族、南科新貴，還是小家庭，永康都提供了生活便利、交通順暢、教育資源完善且價格相對合理的選擇。雙重重劃區同步發力，讓永康從生活、交通到房價發展全面升級，成為台南最值得關注的新興熱區。

▲聯上豐實專案副理吳佳芳 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「聯上豐實」坐擁完整生活圈與優質學區，從幼兒園到高中皆步行5分鐘可達，成為精英家庭最安心的全齡教育首選 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼「聯上豐實」車程3分鐘到南紡購物中心、5分鐘到連鎖商場，成大與奇美醫療亦近在咫尺，日常採買到醫療照護皆一次到位。（圖／記者鄭遠龍攝）

