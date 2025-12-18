ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

▲台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利 。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台南房市近年熱度持續上升，其中永康區因「雙重重劃區」與捷運藍線利多，成為置產客與首購族矚目的焦點。這座台南人口最多的行政區，擁有約24萬人口，生活機能完整、文教資源齊全，也因此形成兼具剛性需求與升值潛力的房市熱區。

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永康擁雙重重劃區與捷運紅利成房市熱點 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永康不只是人口大區，更因地理位置接近東區，形成市中心軸線延伸段。財經專家何世昌分析：「永康整體生活、交通、教育機能面面俱到，比安南、仁德、歸仁等區更完整，也因價格比東區親民，吸引首購族與置產族目光。」

目前永康房價多落在四字頭，對比東區平實重劃區五字頭以上的成交單價，價差明顯，成為吸引高端買盤轉進的重要因素。

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼永康人口紅利與生活機能完整，價格比東區親民，吸引首購族與置產族目光。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

二王重劃區總面積約32.5公頃，過去為公墓用地，隨遷葬完成將改造成大型綠地及體育公園，為永康打造新的生活圈。何世昌指出，「二王是永康最後精華素地，未來將規劃住宅、綠地、公園，並與平實重劃區形成南北雙心臟，房市潛力可期。」

此外，砲校遷移後，永康創意設計園區也將在此落成，加上捷運藍線通車及台鐵地下化延伸，未來永康將串連交通與生活機能，全面升級區域價值。

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼二王是永康最後精華素地，未來將規劃住宅、綠地與體育公園 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永康緊鄰東區的平實重劃區，目前已形成成熟商業生活圈，包括南紡購物中心與平實轉運站，未來捷運藍線通車將帶來交通紅利。何世昌指出：「平實重劃區可說是台南版信義計畫區，商業機能、住宅品質與生活便利兼具，是吸引東區買家轉進永康的重要原因。」

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 平實轉運站已經動工，未來捷運藍線與捷運綠線將交會於此，帶來交通紅利。（3D示意圖／聯上豐實提供）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

位於永康金三角區的建案「聯上豐實」，正是看準永康房市的雙心臟效應。聯上豐實專案副理吳佳芳表示：「我們選在永康、東區與南科三大黃金交會點，未來不僅享受平實重劃區的成熟商圈，也能受惠二王重劃區的新綠地和住宅腹地，生活紅利一次到位。」

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 「聯上豐實」規劃3棟15層大樓，主打25至39坪、2至3房高效格局 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

建案規劃3棟地上15層、地下4層建築，坪數從25至39坪，提供2至3房產品，特別設計25坪的2+1房格局搭配兩套衛浴，兼顧空間實用性與家庭需求。聯上豐實專案經理吳佳芳說：「針對南科工程師、新婚家庭以及置產族，這種小坪數高利用率的規劃非常適合。」

在公設方面，「聯上豐實」強調高日常使用率與全齡友善，包含健身房、兒童遊戲室、交誼廳與KTV室等，讓住戶能享受完整生活機能，而不只是單純居住空間。交通方面，建案距離平實生活圈約5分鐘車程，日常採買與休閒活動皆便利可及。

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 「聯上豐實」配備高使用率公設與完善生活圈，特別迎合南科工程師與新婚家庭的實用居住需求 。（圖／記者鄭遠龍攝、3D示意圖／聯上豐實提供）

▲▼ 。（圖／聯上豐實提供）

聯上豐實專案副理吳佳芳補充，「以房價來說，相較東區平實重劃區，聯上豐實價格更親民，但享受的生活機能與交通便利性幾乎不打折，CP值非常高。」因此該案吸引不少南科新貴與首購家庭下訂。

從平實重劃區的商業機能到二王的綠地腹地，再加上持續釋出的住宅供給，永康形成南北雙心臟推升房市動能。無論是首購族、南科新貴，還是小家庭，永康都提供了生活便利、交通順暢、教育資源完善且價格相對合理的選擇。雙重重劃區同步發力，讓永康從生活、交通到房價發展全面升級，成為台南最值得關注的新興熱區。

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲聯上豐實專案副理吳佳芳 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「聯上豐實」坐擁完整生活圈與優質學區，從幼兒園到高中皆步行5分鐘可達，成為精英家庭最安心的全齡教育首選 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼「聯上豐實」車程3分鐘到南紡購物中心、5分鐘到連鎖商場，成大與奇美醫療亦近在咫尺，日常採買到醫療照護皆一次到位。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台南房市雙心臟啟動!永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

聯上豐實｜住近平實｜南紡商圈｜緊鄰雙校園
接待會館｜臺南市東區後甲一路、平實七街交叉口
貴賓專線｜06-2357-888
瞭解更多｜https://go.hiyes.tw/8gekbw
建築代銷｜海悅機構–海鉅開發股份有限公司

關鍵字：聯上豐實台南房市永康房市東區房市二王重劃區平實重劃區建案推薦首購族南科新貴高CP值住宅捷運藍線交通便利全齡教育生活機能綠地公園房市專題房價趨勢區域發展房市升溫投資潛力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

打房海嘯第一排！　新竹推案「腰斬」、基隆暴跌7成

去年919央行祭出第七波管制，房市進寒冬，建商也紛紛縮手，2025年北台灣推案量僅1.1兆元，年減高達3成。觀察各縣市，基隆衰退7成最多，其次則為新竹區腰斬50%。

1小時前

城隍商圈中山路水岸宅「鑲湧」公開　蛋黃區 × 超值價，超規產品力引發熱議

「鑲湧」座落中山路並享有水岸景觀，鄰近城隍廟商圈、客雅溪綠帶並環抱六大公園，具備市中心罕見的大尺度景觀條件。高樓層可一覽水岸地標視野，成為自住族群重視的居住價值。過去新竹住宅供給多集中於竹北與園區周邊，兼具大片水岸綠意與市心生活的建案並不常見，使「鑲湧」在目前市場競品中格外突出。

1小時前

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

三重正義北路NET熄燈，搬到台北橋「佑民醫院」舊址，租下整棟9層空間，即將開幕。然而正義北路NET撤出後，店面狀況也成為討論焦點，經查該店面共260坪，以每月80萬元開價招租中，商仲也透露目前鎖定的主要租客對象。

2小時前

2025完工跳票！　在地傻眼：高捷O4聯開案「3年還在挖地基」

前金站O4站聯開案是高捷通車13年來首件捷運聯開案，2021年由麗寶集團旗下名軒開發取得最優申請人，規劃地上23層A級智慧商辦，2022年3月動土，原訂2025年完工，高市捷運局表示，業者考量地質與地下水文整體情形，延至2027年下半年完工。

2小時前

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

台南房市近年熱度持續上升，其中永康區因「雙重重劃區」與捷運藍線利多，成為投資者與首購族矚目的焦點。這座台南人口最多的行政區，擁有約24萬人口，生活機能完整、文教資源齊全，也因此形成兼具剛性需求與升值潛力的房市熱區。

3小時前

威京小沈突開臉書帳號　首篇po文嗆「檢察官違法偵查」

威京集團主席沈慶京捲入京華城弊案，目前交保在外，該案法院審理當中。沈慶京創立臉書帳號，在今（17日）傍晚首次發文。

15小時前

傳統房貸利率高！美屋主尋FHA方案　再融資年增幅達88％

美國房市利率持續高檔，不少屋主正想盡辦法降低房貸負擔。雖然一般傳統房貸利率幾乎未動，但因附帶房貸保險、相對更具彈性的聯邦住房管理局（FHA）貸款利率走低，成為不少民眾尋求節省支出的主要管道，12月初當周的再融資需求激增24％；整體房貸再融資年增幅達88%。

16小時前

台灣人、中國人愛買日本不動產　高市內閣明年將推1措施要管了

近來外國人在日本置產顯著增加，除了中國人外，台灣人赴日購屋的件數也大量增加。為全面掌握外國人在日本購置不動產的情況，日本政府計劃實施新制，要求在不動產所有權移轉登記等申報手續中強制填寫國籍，旨在加強對土地使用的管理，並回應日本社會對外國人購置不動產的高度關注。

16小時前

預計121年完工！　愛山林、國巨奪「中山長春都更案」

國家住都中心5日宣布，台北市「中山長春公辦都更案」出資人綜合評選結果出爐，由愛山林建設開發股份有限公司、國巨投資股份有限公司組成的「寶山林合作聯盟」獲得最優申請人資格。全案預計投入約58.21億元，規劃興建1棟23層住宅大樓及1棟15層社會住宅，最快於年底完成議約，並期望於121年完工。

17小時前

【廣編】AI新矽谷龍脈聚財！Google光環照耀士林劍潭　入主「大河商爵」

AI浪潮正改寫台北的產業地圖，國際科技巨頭Google擇址士林啟用新辦公室，並將其定位為美國總部之外最重要的AI硬體研發據點。這項決定，加上輝達（NVIDIA）新總部進駐北士科的強勁動能，強勢定錨了北台灣「園區—門戶—市心」的科技廊帶已然成形，形成 Google、輝達、英業達等龍頭企業環繞的「AI總部經濟黃金三角」。

18小時前

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

剛搬到林口！他被迫「每天9點入..

終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售..

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲..

媽媽堅持「要有和室」曝原因！她..

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主..

痛失NET金雞母！　正義北路舊..

敦北豪宅住戶砸2.2億現金　吞..

威京小沈突開臉書帳號　首po文..

香酥鴨老闆被爆「賣房1180萬..

楠梓超神祕婚宴館停業　屋主開4..

ETtoday房產雲

最新新聞more

打房海嘯第一排！　新竹推案「腰..

城隍商圈中山路水岸宅鑲湧公開

痛失NET金雞母！　正義北路舊..

2025完工跳票！　在地傻眼：..

永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

威京小沈突開臉書帳號　首po文..

傳統房貸利率高！美屋主尋FHA..

台人、陸人愛日不動產　高市內閣..

愛山林、國巨奪中山長春都更案

Google光環照耀士林劍潭　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366